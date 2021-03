Capita a tutti di rompere un piatto o una tazza. Magari stiamo lavando tutti gli utensili della cucina e, inavvertitamente, uno di questi ci sfugge di mano. Oppure stiamo apparecchiando o sparecchiando e, a causa della distrazione, facciamo cadere ciò che abbiamo in mano. Insomma, si tratta di un evento molto comune delle case. Ma, invece di buttare tutto nella spazzatura, come molti di noi sono soliti fare, potremmo reinventarci e aguzzare l’ingegno. Infatti, non dovremmo mai gettare le tazze o i piatti rotti, perché hanno un riutilizzo davvero sorprendente. Vediamo esattamente quale.

Le tazze o i piatti rotti possono diventare cose fantastiche

Se le nostre tazze o i nostri piatti rotti sono decorati, potremmo creare delle meravigliose mattonelle, magari per il nostro giardino. Dobbiamo ovviamente fare attenzione a raccogliere tutti i cocci di ceramica, perché potremmo tagliarci. Ma, una volta riuniti tutti, possiamo davvero dar sfogo alla nostra fantasia. Possiamo mettere insieme tutti i pezzi e incollarli su una mattonella di colore uniforme. Quando ne avremo create abbastanza, sarà sufficiente riporle in giardino, nell’angolo che più ci piace. E così avremmo una perfetta base per rendere ancora più accogliente questa parte della casa!

Un’altra idea davvero brillante

Se non abbiamo un giardino, possiamo comunque trovare un altro modo per riciclare questi cocci. Infatti, ci basterà prendere un cartone o una base di legno e incollarvi sopra i pezzi rotti che abbiamo raccolto. Sarà ovviamente meglio, come per le mattonelle, prendere i cocci piatti. Incollandoli seguendo il nostro gusto personale, potremo ottenere un delizioso mosaico da appendere in casa, così da rendere il nostro appartamento davvero originale.

Se non dovessimo avere cocci piatti, nessun problema. Potremmo utilizzare quelli più spessi e concavi per realizzare dei fantastici acchiappasogni. Ovviamente, sarà meglio appenderli in giardino e non nelle camere da letto. In questo modo si eviteranno incidenti spiacevoli. Perciò, ora sappiamo che non dobbiamo mai gettare le tazze o i piatti rotti, perché hanno un riutilizzo davvero sorprendente!

