Dopo settimane in cui l’indecisione regnava sovrana sul grafico, adesso le quotazioni dell’oro potrebbero accelerare al ribasso. Decisive potrebbero essere le prime sedute della prossima settimana.

Dal punto di vista macro il problema rimane sempre lo stesso. In prospettiva, le prospettive del prezzo dell’oro sono incerte nel breve termine, poiché l’inasprimento delle condizioni finanziarie globali limita il rialzo del metallo prezioso, mentre i rischi di recessione incombenti spingono la domanda di oro come bene rifugio.

Fino a quando non si chiariranno questi aspetti, la vita per gli investitori sul metallo prezioso sarà molto dura.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare tra luglio e agosto. Come si vede dal grafico della stagionalità, infatti, stiamo andando incontro ai due mesi dell’anno che presentano la più elevata probabilità (circa il 70%) di vedere un movimento rialzista. Ecco, quindi, che nelle prossime settimane potremmo assistere a uno scatto verso l’alto delle quotazioni dell’oro.

Le quotazioni dell’oro potrebbero accelerare al ribasso. Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 1 luglio in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.843,3 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 1,57%.

Time frame giornaliero

Era da marzo 2022 che non si vedevano 4 sedute di file chiudere sotto la chiusura del giorno precedente. In quell’occasione il mercato aveva segnato un minimo dal quale era partito un piccolo rialzo.

Anche questa volta la storia potrebbe ripetersi. Soprattutto alla luce del fatto che il forte supporto in area 1.785,1 dollari (I obiettivo di prezzo) ha resistito alle pressioni ribassiste. Qualora la tenuta dovesse continuare, allora le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo.

Se, però, dovessimo assistere a una chiusura giornaliera inferiore a 1.785,1 dollari, allora le quotazioni dell’oro potrebbero scendere fino in area 1.708,7 dollari. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1.632,3 dollari.

Time frame settimanale

Brutta chiusura settimanale che ha visto la rottura del supporto in area 1.825,8 dollari. Ci potrebbero, quindi, essere tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista verso la massima estensione ribassista in area 1.699,3 dollari.

Solo un pronto recupero in chiusura settimanale del supporto potrebbe scongiurare affondi ribassisti.

