Inutile girarci intorno. Basta accendere un telegiornale per sentir parlare di bollette rincarate, prezzi dei beni primari sempre più cari e servizi costosi. Chi è andato in ferie, sui social, si lamenta di “come sia aumentato tutto”. Insomma, sarà una frase quasi fatta, ma è sempre più tristemente reale il detto che “i soldi non bastano mai”. E gli italiani, con questa crisi, devono trovare vari metodi per cercare di arrotondare le proprie entrate. Anche perché arrivare a fine mese, per tanti, sta diventando un grandissimo problema.

Attenzione a chi ci inganna dicendo che esistono metodi sicuri per scegliere i tagliandi con premi

Guadagnare soldi, anche pochi, costa, però, una grande fatica di tempo. A parte che non è semplice integrare, anche se esistono dei modi per arrotondare lo stipendio o la pensione con dei comodi lavori da casa magari. Ecco perché, in tanti, cercano la fortuna immediata. Quella, magari, che ci potrebbe piovere addosso con un semplice Gratta a Vinci. Anche perché non passa giorno che non arrivi la notizia di una vincita inaspettata. Un signore si è giocato il resto del caffè e ha vinto 70mila euro. Un altro, dopo aver finito il turno di notte, è andato al bar e si è portato a casa 2 milioni di euro.

E pensare che, in molti casi, vinciamo senza neanche accorgercene. Tanto che ci sono persone che, di notte, prendono di mira i cassonetti della carta per controllare i tagliandi buttati via dai clienti. Come se fossero dei cercatori d’oro di Gratta e Vinci. Già, ma quale Gratta e Vinci più vincente e fortunato conviene comprare? Domanda legittima, perché uno vorrebbe andare sul sicuro sperando di investire bene. Anche perché girano, in rete, bufale clamorose sui metodi sicuri per vincere col Gratta e Vinci. Cosa non vera, perché, se così fosse, se li terrebbero per loro e gratterebbero continuamente premi milionari.

Quale Gratta e Vinci più vincente conviene comprare nel 2022

In realtà, qualsiasi risposta su quale sia il Gratta e Vinci più fortunato nel 2022, semplicemente è falsa. Non esiste un Gratta e Vinci più fortunato di un altro. Esistono, questo sì, diverse percentuali di probabilità di vittoria che potrebbero trasformare in “più fortunato” un tagliando. Per sapere quali Gratta e Vinci siano più vincenti, basta collegarsi al sito di ADM, ovvero della Agenzia della Accise, Dogane e Monopoli. Per ogni lotteria, infatti, sono fornite, nel dettaglio, le probabilità di vittoria. Ad esempio, il nuovo Il Re Vincente da 10 euro, ha 1 probabilità di vincita di 1 biglietto ogni 6,80 (premi superiori al costo della giocata). Crucijolly da 3 euro, invece, offre la probabilità di 1 biglietto ogni 8,85 (premi superiori ai 3 euro).

Se uno provasse 500 Special da 5 euro saprebbe in anticipo che 1 biglietto ogni 8,77 è vincente, con premi superiori al costo della giocata. A differenza di Frutti Ricchi da 2 euro, che ha premi sopra la cifra giocata in 1 biglietto ogni 9,55 giocati. Insomma, ad ogni Gratta e Vinci la sua probabilità di vittoria.

