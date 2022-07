Le previsioni, per l’immediato futuro, sono devastanti per ogni famiglia. I rincari sono dietro l’angolo e già da questo mese le bollette dovrebbero tornare a salire. Per non parlare del resto della spesa, sempre più cara.

Se andiamo a far benzina, ci vuole un mutuo per fare il pieno. E se nel carrello del supermercato mettiamo gli stessi alimenti primari ci troveremo, in cassa, un conto più alto da pagare. Inutile sperare in aumenti di stipendi e pensioni.

Attenzione alle bufale, ma fidiamoci solo del sito ufficiale della Agenzia dei Monopoli

Giusto il bonus di 200 euro, che potremmo sfruttare solo per qualche settimana. E senza concederci chissà quali spese in più. Insomma, è sempre più difficile riuscire a cavarsela in uno scenario che, giorno dopo giorno, diventa sempre più cupo. Ecco perché tanti italiani provano una via alternativa per arrotondare le entrate.

Senza nessuna certezza, perché le lotterie istantanee, come il Gratta e Vinci, non garantiscono vittoria certa. E con il rischio della ludopatia che è pericolosa perché si rischia di finire in una spirale senza uscita.

Però, è statisticamente vero che alcuni Gratta e Vinci siano più vincenti di altri in termini di possibilità. E ci sono altissime probabilità di vincere con questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro appena arrivato.

È la stessa Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a dare, agli utenti, le percentuali di vittoria di ogni lotteria istantanea attiva. Insomma, su questi dati non ci possono essere contestazioni. Non fidiamoci, dunque, di certe leggende metropolitane e bufale per vincere al Gratta e Vinci con certezza.

Altissime probabilità di vincere con questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro appena arrivato e che si gioca in questo semplice modo

Ogni nuova uscita di un Gratta e Vinci suscita interesse nei giocatori e non solo per quelli cartacei. Anche i Gratta e Vinci online, che si possono giocare sul cellulare o sul pc, hanno un grande seguito. E, tra gli ultimi arrivati, Speed Cash Linea PLUS, da 5 euro, ha subito incuriosito i giocatori.

Ciò perché la posta massima di 500 euro, ovvero 100 volte la posta giocata, ha alte percentuali di materializzarsi. Addirittura, 1 ogni 439,24 giocate di probabilità di vincita, che è davvero alta. Anche vincere 10 euro, ovvero raddoppiare la giocata, riesce a 1 ogni 14,66 giocate. Insomma, chi gioca abitualmente con il Gratta e Vinci, capisce che sono percentuali davvero appetibili.

Si gioca in modo molto semplice sul nostro smartphone. Prima, scopriamo quali siano i 5 numeri vincenti, poi, andiamo a grattare virtualmente le 3 aree GO, 2X, 5X per vedere se troviamo numeri corrispondenti. In caso positivo, avremo vinto. Essendo un gioco PLUS, possiamo rifare 2 volte l’operazione, come se avessimo 2 tagliandi al prezzo di 1. Se poi trovassimo il simbolo “FULMINE” vinciamo 50 euro, “MONETE” 100 euro o “BANCONOTE” 500 euro.

