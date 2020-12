Di quello che cresce nell’orto non si butta via niente. Anche le piante più insospettabili si possono rivelare delle grandi alleate in cucina. Tra queste vi è anche la temuta ortica, da molti considerata una fastidiosa pianta infestante. L’ortica ha in realtà molte proprietà benefiche per il nostro organismo, ed è ricca di sali minerali e vitamine A, C e K. E naturalmente, è ottima preparata in risotto, come contorno o insalata. L’ortica si presta anche ad essere trasformata in un ottimo secondo piatto, gustoso e salutare e adatto anche ai vegetariani. Le polpette di ortica sono il secondo piatto più insolito e gustoso da presentare agli ospiti, ecco come prepararle.

Ingredienti per 4 persone

a) 150 gr di foglie di ortica fresche

b) 3 patate medie

c) 100 gr di mollica di pane

e) 1 uovo

f) formaggio grattugiato (facoltativo)

g) pangrattato

g) sale q.b.

h) pepe q.b.

Procedimento

Facciamo scottare per qualche secondo le foglie di ortica in acqua bollente, poi estraiamole e strizziamole. Possiamo anche cuocerle al microonde in modo che rimangano meno umide. Una volta cotte, sminuzziamole in piccoli pezzi. Cuociamo anche le patate fino a quando saranno molto morbide, poi sbucciamole (ecco un trucco geniale per pelare le patate bollite in un secondo).

In una ciotola schiacciamo con una forchetta le patate, poi aggiungiamo la mollica di pane in piccoli pezzi, l’ortica sminuzzate, un uovo e, se lo gradiamo, del formaggio grattugiato. Saliamo, pepiamo, e mischiamo accuratamente il composto. Se rimane troppo umido, aggiungiamo dell’altra mollica di pane. A questo punto, creiamo con le mani delle polpette della grandezza desiderata. Rotoliamole nel pane pesto, poi facciamole friggere in una padella, cuocendole bene da tutti i lati. Le polpette di ortica sono il secondo piatto più insolito e gustoso da presentare agli ospiti. Faranno di sicuro un figurone in tavola.