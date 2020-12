Nel periodo natalizio pranzi e cenoni la fanno da padrone. Ci stiamo già preparando per portate infinite e sonnellini dopo pranzo. Prima e dopo questi tour de force a tavola non è male assaporare un piatto leggero e nutriente. A proposito, oggi gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono la torta salata radicchio e ricotta. Con questo piatto squisito porteremo in tavola leggerezza e bontà. Tutti la gradiranno! Vediamo allora come preparare una torta salata diversa dal solito per un secondo leggero e nutriente.

Ingredienti

Per la pasta della torta salata serviranno:

125 g di farina 00;

125 g di farina di farro;

1 uovo medio;

2 tuorli;

50 g di grana padano;

100 g di burro;

Sale q.b.

Per il ripieno gli ingredienti necessario sono:

1 kg di radicchio di Treviso;

200 g di ricotta;

Mezza cipolla;

2 tuorli;

30 g di grana padano;

Mezzo bicchiere di panna da cucina;

Vino rosso q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.

Una torta salata diversa dal solito per un secondo leggero e nutriente

Iniziare preparando la pasta. Mischiare le due farine e disporle a fontana su una spianatoia di legno. Fare un buco al centro e versarci l’uovo, i tuorli, il burro e il grana padano grattugiato. Aggiungere un pizzico di sale. Una volta pronto far riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Per il ripieno, pulire il radicchio e tagliarlo a striscioline piccole. Tagliare finemente la cipolla. Mettere radicchio e cipolla in una padella insieme ad un filo d’olio. Far saltare e sfumare con del vino rosso. Aggiungere un pizzico di sale. Far cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti. Intanto prendere un recipiente capiente e versarci la ricotta, la panna da cucina, i tuorli e il grana padano grattugiato. Mischiare il tutto. Quindi aggiungere il radicchio e amalgamare.

Riprendere la pasta dal frigo e stenderla con un mattarello. Disporla in una teglia rotonda e aggiungere il ripieno. Ripiegare il bordo in eccesso verso il centro. Infornare a 180°C per circa 30 minuti. Quindi servire calda e gustarsi una gustosissima torta salata!