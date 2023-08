Le poche azioni che hanno chiuso in territorio positivo una giornata da dimenticare per il Ftse Mib

La giornata sul Ftse Mib è stata sempre in territorio negativo e ha chiuso con un ribasso superiore all’1%, In questo contesto ribassista, a parte Saipem che ha chiuso con un rialzo di oltre il 6%, le poche azioni che hanno chiuso in territorio positivo sono state: BPER Banca, Generali Assicurazioni, Inwit, Intesa Sanpaolo. Quest’ultimo, però, ha chiuso sostanzialmente invariato. Analizziamo, quindi, in dettaglio lo scenario più probabile per le poche azioni che hanno chiuso in territorio positivo.

Tra le poche azioni che hanno chiuso in territorio positivo BPER Banca è l’unica ad avere guadagnato oltre il 2%

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 11 agosto in area 2,643 €, in rialzo del 2,16% rispetto alla seduta precedente.

Settimana da dimenticare per questo titolo che è stato il peggiore tra tutti quelli del Ftse Mib. Eppure si incominciano a intravederei primi segnali di ripresa. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere toccato il punto di inversione chiave in area 2,534 €, le quotazioni stanno rimbalzando. Tuttavia, va notato che da tre sedute stanno muovendosi inside rispetto alla barra che ha segnato il minimo. Solo una chiusura giornaliera superiore a 2,674 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Nonostante il rialzo, le azioni Generali Assicurazioni rimangono impostate al ribasso

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 18,465 €, in rialzo dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.

La tenuta delle quotazioni non cambia lo scenario sul titolo. La tendenza in corso è ribassista e al momento non ci sono ostacoli lungo il cammino che porta verso area 18,010 €. Questo livello è particolarmente importante in quanto la sua rottura potrebbe favorire un ulteriore allungo ribassista verso gli obiettivi indicati in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere superiori a 18,866 €.

La discesa frena, ma lo scenario generale è ancora ribassista

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 11 agosto in rialzo dello 0,18% rispetto alla seduta precedente a quota 11,345 €.

La tendenza in corso è ribassista e il livello chiave passa per area 10,99 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza delle quotazioni. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.