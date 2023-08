BPER Banca e Stellantis guidano la truppa delle azioni che hanno chiuso al ribasso la settimana

In una settimana che ha visto il Ftse Mib chiudere al ribasso di circa l’1,10%, BPER Banca e Stellantis guidano le truppa delle azioni che hanno chiuso al ribasso la settimana. In particolare, BPER Banca è stata una delle poche azioni bancarie che non si sono riprese dalla shock derivante dall’annuncia sulla tassa degli extra-profitti delle banche. Stellantis, invece, ha sofferto il calo delle vendite di auto in Cina. Alla luce di questi forti ribassi, quale potrebbe essere il futuro più probabile per BPER Banca e Stellantis?

Per l’istituto bancario il momento del riscatto potrebbe essere molto vicino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 11 agosto in area 2,643 €, in rialzo del 2,16% rispetto alla seduta precedente.

Dopo essere stato a lungo uno dei migliori titoli azionari da inizio anno, BPER Banca è crollato perdendo circa il 7% in una settimana. Per la seconda settimana consecutiva, quindi, si classifica tra i peggiori titoli azionari del Ftse Mib. Tuttavia, i ribassisti non hanno ancora preso del tutto il sopravvento. Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,472 € potrebbe favorire un’accelerazione ribassista. Da notare, poi, che a livello giornaliero già si notano i primi segnali di ripresa.

I rialzisti su Stellantis hanno ancora qualche freccia nel loro arco: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 11 agosto in ribasso del 3,44% rispetto alla seduta precedente a quota 16,85 €.

La tendenza in corso sul titolo è ribassista e le quotazioni si stanno pericolosamente avvicinando al forte supporto in area 16,534 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. Qualora, invece, il supporto dovesse reggere le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 17,984 €.

Letture consigliate

I mercati azionari americani continuano a essere indecisi sulla direzione da prendere

Quanto è probabile lo scenario che vede il petrolio salire fino a quota 100 $?