La casa di Valeria Marini in Piazza di Spagna è un vero sogno: costi al metro quadro e spese di mantenimento

Ha realizzato il sogno di una vita nel 2015 che era quello di comprare casa in Piazza di Spagna. La soubrette stellare ce l’ha fatta, l’appartamento bellissimo affaccia sulla Barcaccia e lei ne è orgogliosa. In quanti si possono permettere una sistemazione simile?

Ha dichiarato in diverse interviste che quello è il suo nido, la sua tana dove tiene gli oggetti preziosi di una vita e condivide il tempo con i suoi gatti. Foto di Marilyn Monroe, Anita Ekberg e Brigitte Bardot cioè i suoi riferimenti artistici e modelli di sempre. Specchi, quadri, un caminetto ecologico, una vasca tonda in camera da letto. Ogni oggetto è stato scelto da lei, i tocchi eccentrici li ha decisi personalmente, nessun dettaglio è stato lascito al caso.

Il soggiorno ha un divano bianco, ci sono cuscini a forma di labbra, una porta si apre e si accede alla terrazza. Nella porta della camera da letto è appesa la scritta Stanza della Principessa. Perché è così che si sente la Marini, sempre simpatica, pronta a mettersi in gioco, a scherzare e farsi prendere benevolmente in giro. Molto disponibile nei programmi tv, si spende per il suo pubblico che la ama alla follia. Le foto sui social sono chiare ed esplicite, la sua tana si vede distintamente e si apprezzano i particolari che sono oggetto di spunto per chi ama l’arte dell’arredamento.

Costi elevati

La casa di Valeria Marini in Piazza di Spagna vale tanto. Il costo nella zona è di 20 mila euro al metro quadro, è ovvio trattandosi di una delle piazze più famose di tutto il Mondo. Un piccolo appartamento di 50 metri quadri supera il milione di euro ed è molto difficile da trovare. Sono tanti i vip che abitano nel quartiere da Renato Zero a Pippo Baudo, allo stilista Valentino.

Piazza di Spagna è famosa per la fontana della Barcaccia che si può vedere dalle finestre dell’appartamento della Marini. Ma anche per la scalinata di Trinità dei Monti visibile dai numerosi edifici storici che la circondano. Per mantenere gli appartamenti in centro a Roma servono 3.000 euro al mese, in generale a Roma mantenere un appartamento costa più di 14.000 euro all’anno cioè l’8% in più rispetto a Milano. Condominio, Tarsu, Imu e Irpef pesano enormemente, si tratta di spese fisse che dipendono dalle zone in cui si possiede l’immobile. Ma sono spese che ogni mese bisogna mettere nel bilancio famigliare.

La casa di Valeria Marini in Piazza di Spagna e le chiese che si trovano nei pressi

La casa di Valeria Marini è molto spaziosa perché il suo armadio è degno di una star di Hollywood di altri tempi. La maggior parte sono disegnati da Antonio Notaro per la sua linea personale Baci Stellari. A questo va aggiunta la scarpiera che contiene una collezione di tutto rispetto. Quando si compra una casa questi problemi non sono contemplati dalle persone comuni. La scelta per Valeria Marini è stata influenzata da numerosi fattori, la sua personalità è strabordante e l’appartamento della sua vita doveva riuscire a contenerla. Missione riuscita.

Non mancano elementi religiosi come una Madonna che le ha regalato la madre. La famiglia della Marini è molto religiosa e anche lei non manca di andare a messa la domenica. Il quartiere l’aiuta. Vicino a Piazza di Spagna troviamo Trinità dei Monti, la Chiesa della Santissima Trinità degli Spagnoli e la Chiesa di Santa Maria della Concezione in Campo Marzio.