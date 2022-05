Nella cucina tipica di molti Paesi nel Mondo si usa un tubero molto versatile, la patata. Ci sono tante varietà e ognuna si presta a diverse ricette. Si può usare questo tubero per preparare un buon primo o un contorno. Le patate al forno, poi, sono sempre molto gradite, anche se pochi sanno i trucchetti per farle croccanti. Si coltivano senza grosse difficoltà e contengono molti elementi, tra cui potassio, fosforo, magnesio, ma anche alcune vitamine. La vitamina C contenuta, purtroppo, viene in gran parte persa durante la cottura. La patata è un tubero ricco di carboidrati.

Tra i possibili benefici, la patata potrebbe proteggere cuore e arterie e aiutare il funzionamento dell’intestino.

Le patate piacciono in padella o al forno, nel primo caso fritte nell’olio a casa, ma quelle in busta sono tra le preferite dai bambini in generale e anche dagli adulti. Spesso in questo caso si mangiano come snack. Si è soliti sgranocchiarle anche mentre si guarda un film. Lesse possono fare da condimento alla pasta in alcune ricette tradizionali. Sono buone anche le insalate di patate bollite e c’è chi le mette pure sulla pizza. Di solito, comunque, il loro compito è quello di servire da contorno a dei secondi piatti.

Le patate piacciono in padella o al forno e lesse, ma bisognerebbe fare attenzione alla dieta e ad alcune controindicazioni

Essendo un alimento ricco di amido, spesso si tende ad escludere la patata da certi regimi dietetici. Gli esperti ritengono che due porzioni di patate sui 200 g a settimana potrebbero essere ammessi in generale. L’accortezza, però, sarebbe quella di sostituire pasta o riso quelle volte con la porzione di patate. L’associazione di questi alimenti, infatti, apporterebbe molte calorie e molti amidi.

C’è da stare attenti anche al tipo di cottura. Lesse, al forno o in padella, se non si hanno problemi particolari, sono ammesse. Se, invece, si è a dieta o si soffre di diabete, trigliceridi alti o colesterolo, sarebbe preferibile mangiare patate lesse e condite a crudo. In questi casi sarebbe meglio evitare la loro cottura con grassi o l’assumerle insieme a legumi e farinacei.

Una buona associazione sarebbe quella con uova o pesce magro, preparando un piatto unico ricco di nutrienti. In caso di assunzione di diuretici sarebbe bene consultarsi col proprio specialista per capire se si possano mangiare le patate e in che quantità.

Infine, nella loro scelta possiamo preferire quelle arricchite di selenio. Possibilmente da evitare quelle vecchie, grinzose, con germogli e parti verdi.

Approfondimento

Ecco svelato definitivamente se le patate si possono cuocere e mangiare con la buccia e se si possono conservare cotte