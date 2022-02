Cucinare è un piacere che va rinnovato ogni giorno. Inventare, sperimentare, attingere dalla tradizione, rinnovarla, fa di questa attività quotidiana una passione molto interessante. Se si preparano dei piatti solo per sé o per la famiglia non importa, è essenziale scegliere sempre bene degli ingredienti di stagione e di qualità. Ciò farà in modo che non solo il palato ne guadagnerà ma anche la nostra salute.

Tra tante ricette tradizionali la pasta fatta in casa ha sempre il suo fascino. Affondare le mani nella farina, vederla e sentirla diventare impasto insieme all’acqua e poi formare cavatelli, tagliatelle o ravioli è davvero un’attività che ci regala soddisfazione. Per preparare gli gnocchi senza uova, ad esempio, ci vuole un po’ di tempo in più, ma con pochi ingredienti si otterrà un gran bel risultato. Facendoli a casa, poi, possiamo regolare la loro consistenza, dato che a volte quelli pronti del banco frigo al supermercato possono risultare troppo duri o molto morbidi. Per condirli, inoltre, possono bastare pomodoro e formaggio oppure potremmo utilizzare altri ingredienti secondo la nostra fantasia.

Per preparare gli gnocchi senza uova e condirli in modo leggero basteranno patate e farina e altri ingredienti tra cui la verza

Ingredienti per 4 persone:

550 g di patate;

150 g di farina;

sale.

Innanzitutto, bisognerà lessare le patate in una pentola con abbondante acqua per circa 30 minuti. Poi dovremo pelarle e schiacciarle. Appena le patate sono tiepide, unire 150 grammi di farina e un pizzico di sale e cominciare a impastare. Regolare la quantità di farina in base ai propri gusti per la consistenza degli gnocchi. Prendere un po’ di impasto, fare dei filoncini e tagliare dei cubetti. Si possono cavare oppure lasciare così. Dopo circa mezz’ora, si possono cuocere in acqua bollente salata.

Condimento con verza e panna

Ingredienti per 4 persone:

una verza di dimensioni medie;

250 ml di panna da cucina;

50 g di nocciole tostate;

olio extravergine d’oliva;

maggiorana;

sale e pepe.

Pulire una verza e tagliarla. Fare rosolare in una padella con dell’olio uno spicchio d’aglio e poi versarvi la verdura insieme a un pizzico di sale e di pepe. A fine cottura, aggiungere nella padella gli gnocchi appena scolati e la panna. Dopo qualche istante, pepare e impiattare. Gli gnocchi conditi si possono guarnire con delle nocciole tostate e un po’ di maggiorana.