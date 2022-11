Usiamo un metodo semplicissimo per pelare i peperoni in due minuti

Chi apprezza i peperoni sa bene quanto possa essere fastidioso ritrovarsi sotto i denti quella sottile “pellicina” che li ricopre, che spesso risulta di consistenza diversa rispetto al resto del peperone. Possiamo adoperarci per rimuoverla in diversi modi, ma se vogliamo che il peperone si “spelli” in pochi secondi, senza residui e in maniera semplice, possiamo utilizzare un trucchetto alla portata di tutti che ci farà risparmiare tempo.

La cottura al microonde è perfetta per far staccare la pellicina

Non proviamo a “sbucciare” i peperoni da crudi: la pellicina aderisce completamente alla polpa e finirà per rompersi se proviamo a rimuoverla da cruda. Il trucco è cuocere prima il peperone. Per farlo, la tecnica migliore, più veloce e che ci fa anche risparmiare energia è la cottura al microonde. Tagliamo dunque i nostri peperoni per lungo in due metà. Eliminiamo il picciolo e i semi che si trovano all’interno (non buttiamoli via: si possono seminare nell’orto). Poi posizioniamo i peperoni così tagliati all’interno di un piatto fondo, in cui aggiungeremo due cucchiai di acqua.

Mettiamo quindi il piatto nel microonde e azioniamo l’apparecchio alla massima potenza. Il tempo di cottura dipende dall’apparecchio e dalla grandezza dei peperoni. Controlliamo dunque ogni cinque minuti il grado di cottura delle verdure. Quando i peperoni appariranno morbidi e umidi, potremo tirarli fuori dal microonde.

Usiamo un metodo semplicissimo per eliminare la buccia dei peperoni con un coltello

Una volta estratti dal microonde, lasciamo raffreddare i peperoni per qualche minuto. Poi prendiamo un coltello e, con la parte più larga della lama, premiamo lungo la buccia, per fare in modo che si stacchi più facilmente dal peperone. Questa tecnica è semplicissima e funziona anche per sbucciare con facilità i pomodori maturi. In pochi secondi avremo dei peperoni morbidissimi e completamente privi di buccia.

Oltre a renderli più piacevoli al palato, l’eliminazione della buccia aiuta anche a rendere i peperoni più digeribili. Una volta sbucciati, potremo procedere alla preparazione che preferiamo: in umido, alla griglia, arrostiti.

Non buttiamo le bucce ma riutilizziamole facilmente

Usiamo un metodo semplicissimo per riutilizzare le bucce e non sprecarle: possiamo trasformarle in un ottimo condimento. Per farlo, mettiamo a seccare le bucce nel forno. Disponiamole su una teglia e inforniamole a circa 50 gradi per qualche minuto, fino a quando risulteranno secche e croccanti. Poi infiliamole in un macinino e tritiamole. La polvere risultante sarà un ottimo condimento per pasta, contorni o insalate. In questo modo elimineremo gli sprechi e non butteremo via una parte del peperone che è comunque commestibile.