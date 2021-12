Gli amanti della cucina conoscono a fondo le storie bizzarre e divertenti che si celano dietro a diverse ricette. Se vogliamo fare un esempio nostrano, ecco qui la vera storia della carbonara. Nessuno se lo immaginerebbe però c’entrano gli americani. Oppure qui sono illustrate le origini dei più famosi piatti milanesi. Oggi però vogliamo parlare di un piatto nato dall’idea di un chirurgo e sessuologo russo. Secondo la leggenda egli inventò questa deliziosa preparazione a base di carne per con degli scopi medici su cui non sono presenti ancora oggi delle conferme scientifiche. Infatti, questo piatto cremosissimo e godurioso ha la fama di rallentare il processo di invecchiamento aumentando un particolare desiderio. Vediamo insieme come preparare uno strepitoso filetto alla Voronoff.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

800 grammi di filetto di manzo;

50 grammi di farina, preferibilmente di tipo 00;

80 grammi di burro;

80 grammi di cognac;

5 grammi di rosmarino;

Pepe nero quanto basta;

200 millilitri di panna da cucina fresca liquida;

5 grammi di salsa Worcestershire;

tabasco quanto basta;

35 grammi di senape, preferibilmente di varietà dolce;

Sale fino quanto basta.

Questo piatto cremosissimo e godurioso ha la fama di rallentare il processo di invecchiamento aumentando un particolare desiderio

Per prima cosa è necessario passare i pezzi di filetto monoporzionati in un abbondante dose di farina. Prendere poi una padella per sciogliere il burro a fuoco dolce e buttare poi al suo interno dei rametti di rosmarino. Quando il burro sarà giunto alla completa liquefazione buttare dentro la carne facendola dorare per circa 2 minuti per lato. Durante questa operazione regolare di sale e pepe secondo i propri gusti. Togliere i rametti di rosmarino e far scottare la carne anche sui lati. Versate la quantità indicata di cognac sui filetti. Fate andare il tutto per un minuto circa per far sì che i liquidi diventino densi. Senza spegnere il fuoco, bisogna prima spostare il manzo in un piatto e coprirlo con un altro per mantenerlo caldo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Poi è necessario preparare nel frattempo la salsa che andrà a guarnire questo delizioso piatto. Prendere il fondo di cottura rimasto in pentola e aggiungere delle gocce di tabasco. Procedere poi con l’aggiunta della salsa Worcestershire, della senape e infine della panna fresca. Mescolate bene gli ingredienti per amalgamarli e per garantire una cottura uniforme. Regolare con sale e pepe secondo le proprie preferenze e continuare a rimestare per circa 4 minuti fino a creare una salsa cremosa.

Approfondimento

Un delizioso piatto completo facile da preparare ricco di gusto grazie alla verdura di stagione e al pane sardo