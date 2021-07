Le orchidee sono una delle piante più belle ed eleganti di tutta la natura. Abbelliscono ogni angolo della casa e sono anche un ottimo regalo originale per una persona cara.

L’orchidea è una pianta delicata che ha bisogno di cure ed attenzioni specifiche. Basta un errore anche piccolo per farla morire.

In estate il caldo soffocante è difficile da sopportare per tutte le piante oltre che per noi, e infatti tendiamo ad utilizzare molto il condizionatore. Basti pensare che ogni secondo nel Mondo vengono venduti 10 condizionatori, e questo dato è destinato a crescere sempre di più.

Sono le previsioni dell’International Energy Agency, e questo ha effetti su tutti noi, e anche sulle nostre piante. A tal proposito, c’è un comportamento sbagliato che può condannare a morte sicura la nostra orchidea. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le orchidee rischiano di morire per questo insospettabile errore che molti fanno d’estate

Le orchidee sono piante straordinarie, per questo abbiamo spiegato 3 semplici trucchetti per averle fiorite tutto l’anno. Sono piante delicate, mentre chi non ha il pollice verde potrà avere balconi sempre fioriti e profumati con queste 3 piante sempreverdi facilissime da curare.

Attenzione a questo dettaglio

Le orchidee, come abbiamo detto, sono piante delicate e non vanno assolutamente esposte a correnti d’aria o condizionatori. L’orchidea non sopporta il freddo o il gelo, anche se può essere più o meno resistente a seconda della specie. Sembra incredibile ma le orchidee rischiano di morire per questo insospettabile errore che molti fanno d’estate.

La temperatura ideale è tra i 15° e i 32° C. Ciò vuol dire che d’inverno sarà meglio tenerla in casa, e quando le temperature si addolciranno potremo metterla in esterno.

La posizione giusta e ideale

Allora qual è la postazione migliore per la nostra orchidea all’interno della nostra casa?

In estate sarà meglio tenerla in posizione ombreggiata, al riparo dai raggi solari.

In autunno e in inverno, invece, potremo metterla in casa vicino a una finestra o su un davanzale, in una posizione illuminata.

Approfondimento

