Il periodo estivo non interrompe la ricerca di nuove opportunità di lavoro.

Quotidianamente, infatti, sono moltissimi gli annunci, i concorsi e i bandi pubblicati in questi giorni e segnalati dalla Redazione.

In questo spazio, invece, il Team di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sul nuovo bando che prevede 136 tirocini retribuiti grazie all’iniziativa sono in arrivo 500 euro per 6 mesi per questi diplomati e laureati che cercano lavoro.

Chi e in che modo potrà inviare la candidatura? Il bando è stato pubblicato dalla Regione Umbria e offre la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro a diplomati e laureati. La tipologia di collaborazione stipulata è quella di un tirocinio extracurriculare retribuito.

Nello specifico la Regione Umbria premia 136 persone che vogliono intraprendere un periodo di formazione nei settori della cultura e del turismo.

Lo scopo è quello di promuovere il settore turistico ma anche la produzione e distribuzione di spettacoli e migliorare la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali e artistici nella Regione Umbria.

Quali sono i requisiti?

Per partecipare a bando che è in scadenza il 28 luglio 2021 è necessaria l’iscrizione ai Centri per l’Impiego della Regione. Aver compiuto i 18 anni di età ed essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di laurea triennale, specialistica o magistrale nell’area umanistico – sociale ed eventuali equipollenze.

I corsi di formazione previsti dal bando si dividono in questo modo:

17 posti per addetto qualificato al front-office;

23 posti per tecnico di biblioteca;

29 posti per tecnico dell’organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo;

32 posti per addetto qualificato alla segreteria;

26 posti per tecnico del marketing turistico-tecnico del marketing operativo;

2 posti per operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico;

7 posti per web designer.

Ore e compensi

Il progetto prevede un coinvolgimento dei tirocinanti di circa 8 ore giornaliere per 6 mesi e il compenso sarà pari a € 500 lordi. Inoltre risulta compatibile con altri eventuali ammortizzatori sociali.

Infine, le candidature dovranno essere inviate tramite email direttamente sul sito ufficiale della Regione Umbria. Per tutte le informazioni cliccare qui.