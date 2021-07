È onnipresente su tutte le tavole estive (e non solo), tanto da essere entrata a pieno diritto nella dieta mediterranea. Stiamo parlando della melanzana. In pochi sanno che le sue origini sono lontanissime: sembra, infatti, che fu scoperta dal popolo arabo che la diffuse in tutto il Medio Oriente. Usando la Spagna come porta d’accesso per l’Occidente, si diffuse, a partire dal VII secolo in tutto il resto d’Europa.

Oggi la melanzana è diventata un ingrediente base di tantissime ricette che spaziano dall’antipasto al dolce. In base alla tipologia, questo ortaggio si presta a essere farcito, trasformato in gustose creme, conservato sott’olio, condito con pasta o cereali. Il modo migliore per gustarla è, sicuramente, fritta: a tal proposito in un nostro precedente articolo abbiamo svelato il trucco per non farle inzuppare di olio. Ma non disdegna anche cotture alla griglia, bollita, in forno o in padella.

Tra le tante preparazioni che si possono realizzare con la melanzana, ce n’è una particolarmente gustosa, che lascerà tutti i commensali a bocca aperta.

È questo il piatto unico dell’estate spettacolare ed esotico che si prepara con delle semplici melanzane.

Un piatto le cui radici sono alquanto controverse: piatto tipico della Grecia, si ritiene possa essere stata creata persino dai lontani persiani. Stiamo parlando della moussakà, cugina della nostra parmigiana, che proponiamo in una versione più raffinata e scenografica, divisa in piccole monoporzioni.

Scopriamo gli ingredienti per 4 persone

2 melanzane nere tonde

250 g di carne tritata di manzo

1 cipolla

40 g di pinoli

40 g di pomodori secchi sott’olio

3 rametti di maggiorana

300 g di besciamella,

40 g di Grana Padano grattugiato

olio evo e sale

Procedimento

Prima di tutto dobbiamo eliminare l’acqua in eccesso contenuta nelle melanzane. Tagliamole a fettine di circa mezzo centimetro, per il senso della larghezza, aggiungiamo del sale grosso e lasciamo riposare per circa mezz’ora. Passato il tempo necessario, eliminiamo il sale in eccesso (anche con l’aiuto di un tovagliolo di carta), spennelliamole con dell’olio e lasciamole cuocere per 20 minuti in forno. Nel frattempo, cuociamo la carne in un soffritto di olio, cipolla e pinoli: facciamo rosolare per 15 minuti, saliamo e aggiungiamo i pomodori secchi tritati. Spegniamo il fuoco e uniamo le foglie di maggiorana. Prendiamo 4 piccole pirofile, di circa 8 cm di diametro, e iniziamo ad alternare strati di carne e melanzane, terminando con la besciamella. Cospargiamo la sommità con una spolverata di Grana grattugiato e cuociamo in forno a 180° per mezz’ora. Serviamo la mini moussakà ancora calda: è questo il piatto unico dell’estate spettacolare ed esotico che si prepara con delle semplici melanzane.

