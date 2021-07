Il balcone è una delle parti più importanti di una casa ed è per questo che merita un allestimento attento e mirato.

Scegliere le piante giuste può cambiare completamente l’aspetto di un terrazzo e renderlo più bello e accogliente.

La maggior parte delle persone sceglie le piante totalmente a caso, basandosi solo sui gusti personali. In realtà ci sono dei precisi criteri da tenere in considerazione prima di acquistare una pianta. Per andare sul sicuro, però, potremmo affidarci a questa accurata selezione che abbiamo fatto Noi di ProiezionidiBorsa.

Per non sbagliare abbiamo inserito piante facili da curare e che si adattano con facilità ad ogni clima. In sostanza sono le piante adatte a tutti, dai più esperti a quelli che hanno il pollice verde rinsecchito. Scopriamo insieme quali sono.

Balconi sempre fioriti e profumati con queste 3 piante sempreverdi facilissime da curare

Su ProiezionidiBorsa diamo spesso dritte utili per rendere il proprio balcone o giardino un luogo davvero straordinario. Infatti ultimamente abbiamo scoperto che i nostri gerani diventeranno belli da far invidia ai migliori vivaisti grazie a questo preziosissimo segreto che in pochi conoscono.

I criteri da tenere in considerazione per la scelta delle nostre piante riguardano le dimensioni del balcone, l’esposizione al sole e il clima.

In generale, però, le piante che meglio si adattano alle diverse situazioni sono le seguenti.

Giallo crema e verde smeraldo

La prima pianta che consigliamo per rendere il nostro giardino una vera e propria oasi è la schefflera. Si tratta di una pianta perenne che ricorda un piccolo arbusto, con le foglie lucide color crema e verde.

La soluzione ideale per questa pianta è coltivarla in vasi da idrocultura o con riserva d’acqua per far sì che possa catturare l’acqua ogni volta che ne avrà bisogno.

Una pianta coloratissima

Un’altra pianta adatta alle esigenze di tutti è l’erica. In realtà si adatta bene sia in esterno che in interno, è sempreverde ed è facilissima da coltivare. Regala un’esplosione di fiori colorati che rendono il balcone un’opera d’arte.

Riduce stress e ansia

Terminiamo con la pianta che non può mancare su ogni balcone o giardino: la lavanda. Addirittura alcuni studi hanno sottolineato che annusare la lavanda diminuirebbe ansia e stress. Inoltre ha mille altri impieghi ed è alquanto facile da curare. Ecco perché avremo balconi sempre fioriti e profumati con queste 3 piante sempreverdi facilissime da curare.