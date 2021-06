L’orchidea è una pianta straordinaria, nota a tutti per la sua eleganza e maestosità. Questa pianta è speciale, sia per la forma particolare dei suoi fiori, sia per le cure di cui ha bisogno per crescere.

Curare un’orchidea non è un’operazione così semplice, soprattutto se vogliamo che i suoi fiori resistano il più a lungo possibile. Siamo d’accordo, infatti, che un’orchidea senza fiori non sia così bella da vedere.

In questo articolo vogliamo spiegare qualche segreto per far crescere forte e sana questa pianta davvero stupenda. Basterà da sola per abbellire tutta la casa.

Per avere le orchidee sempre fiorite tutto l’anno bastano solo 3 semplici trucchetti

Tornando alle orchidee, è fondamentale scegliere la posizione giusta per far crescere forte e sana la nostra pianta. L’orchidea non ama la luce del sole diretta: meglio posizionarla vicino alle finestre esposte ad ovest o a est. Passiamo ora ai 3 trucchetti di cui sopra, anzi i 2 trucchetti più 1 segreto che in pochi conoscono.

Attenzione all’irrigazione

L’orchidea ha bisogno di innaffiature solo 1 volta a settimana. L’ideale è immergere la nostra pianta in un contenitore pieno d’acqua, non troppo fredda, per 20-30 minuti.

Non dimentichiamo il fertilizzante

L’orchidea è una pianta che ha bisogno di fertilizzanti, meglio se sono quelli specifici per questa pianta. Aggiungiamo i fertilizzanti insieme all’acqua solo una volta al mese, cioè quando la pianta sta effettivamente crescendo.

Il controllo della temperatura

L’orchidea fiorisce davvero bene a condizione che la temperatura sia adatta alle sue esigenze. L’ideale è che la temperatura scenda di notte tra i 12° e i 18°, mentre di giorno sia più alta di 4-5 gradi. La differenza di temperatura è molto importante perché la nostra pianta fiorisca.

Ed ecco che per avere le orchidee sempre fiorite tutto l’anno bastano solo 3 semplici trucchetti.