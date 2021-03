La primavera è ormai alle porte. Presto saluteremo i maglioni pesanti e i cappotti coprenti per lasciare spazio ad una serie di outfit che tenderanno a valorizzare maggiormente il nostro corpo.

E proprio con il mood da “respiriamo l’aria di primavera”, noi della Redazione abbiamo stilato una serie di capi che rientrano tra le nuove e fantastiche tendenze moda primavera estate 2021, assolutamente da non perdere.

Non sottovalutare le lunghezze

Questa primavera vedrà ancora tra le prime scelte le tute sportive.

Le tute più cool per questa stagione sono quelle in felpa. Utilizzando quelle più aderenti si valorizzerà la propria fisicità; quelle più morbide permetteranno una vestibilità più confortevole e faranno sembrare più formose.

Inoltre, i modelli con felpa corta o spezzata valorizzano e slanciano notevolmente il punto vita.

Nel caso in cui si desideri valorizzare le proprie gambe un’ottima scelta è caratterizzata dagli hot pants.

Per chi non sa resistere alla scelta dei pantaloncini è sempre bene abbinarli a cardigan molto lunghi o kimono. In questo modo si equilibrerà il proprio look, pur rimanendo libere di osare.

Se invece si prediligono pantaloni più lunghi, tra le nuove e fantastiche tendenze moda primavera estate 2021 rientrano i pantaloni larghi. Sì, quindi, ai pantaloni che faranno intravedere poco relativamente alla forma delle proprie gambe: panta palazzo o pantaloni morbidi sono i più gettonati e anche i più comodi.

Tra eleganza e gentilezza

Tornano di moda le sottovesti ma sotto una chiave diversa.

Utilizzate come abito, ma, soprattutto, come top per sotto giacca o sotto a cardigan leggeri doneranno un piccolo tocco di eleganza.

Se, invece, si è amanti dei jeans, tornano di moda quelli con gamba dritta o morbida. Addio ai modelli stretch o super aderenti.

Infine, se si vuole cavalcare l’onda del trendy, per essere alla moda per questa stagione saranno irrinunciabili i colori pastello. Dal rosa pesca, al glicine, dal verde al color carta da zucchero, queste nuance di colori dai toni gentili renderanno il look super curato e di tendenza.

Se poi si avrà un completo all’interno del proprio armadio, ossia un sopra e un sotto che siano abbinati per colori, si rivelerà la scelta vincente.