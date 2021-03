La primavera è alle porte e in questo articolo daremo alcuni spunti per colorare la casa di giallo. Il tempo che si trascorre a casa è notevolmente aumentato e allora occorre portare gioia e colore fra le mura di casa. Il giallo, in particolare, è un colore solare e secondo la cromoterapia aiuta a dare energia e forza agli abitanti della casa.

Le idee e i consigli a costo zero per decorare con il giallo la casa per la primavera

Da un semplice sacchetto di carta per il pane si può creare un vivace sottovaso. Occorrerà dipingerlo con la tempera gialla e appenderlo con una molletta dei panni ad asciugare. Una volta terminata l’asciugatura, si ripiegherà e arrotolerà il bordo superiore verso esterno per due volte. A questo punto basterà appoggiarvi all’interno dei vasetti con tante primule variopinte.

Per creare, invece, dei coloratissimi fuoriporta, il materiale occorrente è veramente economico: da 1,50 a 2 euro. Basta procurarsi del cartone ondulato, ricavato dagli scatoloni da imballaggio, ad esempio, e tracciare due circonferenze con l’aiuto di un piatto piano ed uno fondo.

Si taglierà una sagoma ottenuta, che avrà la forma di un anello. A questo punto con un gomitolo di lana gialla si passerà il filo dentro e fuori l’anello, avvolgendolo completamente. Per dare un tocco di verde, si fermeranno nei giri del filo di lana alcuni ramoscelli di edera e, infine, si appenderà la ghirlanda con un nastrino di raso verde o giallo fuori dalla porta d’ingresso.

Portafiori insoliti con un tocco di giallo

Per riempire, invece, una parete un po’ spoglia o anonima, si può utilizzare un ombrello colorato di colori vivaci blu, verde, rosa o viola. Si legherà un nastrino giallo a circa a metà dell’ombrello. A questo punto si infileranno all’interno dell’ombrello, fermandoli nel punto stretto dal nastrino, alcuni fiori recisi colorati come gigli gialli, ginestra o mimosa. Il nostro consiglio è di appendere l’ombrello fiorito per il manico ad una parete o alla porta d’ingresso.

Un’altra decorazione primaverile vede l’utilizzo di stivali in gomma per la pioggia. I classici rain boots possono diventare dei simpatici portafiori: dopo averli riempiti con la terra si possono piantare delle viole mammole, delle superficie o altri fiori che si piantano in questo periodo. Un’idea simpatica e anticonvenzionale da posizionare all’ingresso o nel portico.

Ecco svelate, dunque, le idee e i consigli a costo zero per decorare con il giallo la casa per la primavera.