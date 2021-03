Gli accessori sono un must nella vita di ogni donna. Gioielli, borse, scarpe, insomma tutto quanto può dare quel “tocco in più” all’outfit di tutti i giorni è certamente ben accetto. Una borsa elegante abbinata ad un paio di stivali alti, rendono omaggio anche a dei semplici blue jeans e canotta monocolore.

Tra gli accessori elencati, però, ne abbiamo (appositamente) omesso uno: la sciarpa. Utilizzata soprattutto in inverno, questo accessorio non deve mai mancare quando usciamo da casa.

Oltre a donare un tocco di classe che non guasta mai, la sciarpa ha un’altra funzione molto importante. Infatti, serve a coprirsi dal freddo per evitare sia un brutto mal di gola che il fastidioso dolore cervicale.

L’accessorio che dona eleganza e charme da avere sempre con sé

Possiamo sceglierne di vari tessuti e colori, di cotone, sintetici, di lana o di seta. Non serve un budget molto alto per comprarne di belle ed eleganti, data la grande varietà presente in ogni negozio.

Il prezzo medio si aggira intorno ai 20-30 euro, ma potremmo trovarne di meno o di più care a seconda dei nostri gusti. Ottima idea per un regalo, lascerà chi lo riceve piacevolmente soddisfatto.

Abbinamenti

Pensiamo adesso ad alcuni possibili abbinamenti. Potremmo smorzare un outfit total black, ad esempio, con una sciarpa grande e colorata, magari da abbinare ad una borsa in pendant.

Così, su un cappotto grigio o cammello potremmo abbinare una sciarpa dello stesso colore ma di una tonalità più chiara o più scura. Per le donne che amano osare, suggeriamo un colore perfetto per questo tipo di accessorio: il bordeaux e le sue sfumature.

Evitando magari degli abbinamenti un po’ azzardati, si badi bene che proprio le tonalità di bordeaux e rosa antico sono tipiche delle sciarpe.

Ecco qual è l’accessorio che dona eleganza e charme e da avere sempre con sé per un look sofisticato all’ultimo grido.