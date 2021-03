Con l’arrivo della bella stagione e del primo caldo siamo tutti impazienti ed entusiasti di iniziare i lavori nel nostro giardino.

Ebbene sì la stagione è arrivata. Il lavoro in giardino è fondamentale in questo periodo perché ha sicuramente bisogno di cure dopo il gelo invernale.

Ecco come rigenerare il prato nel giardino di casa in primavera, iniziamo a rimboccarci le maniche!

Per rigenerazione intendiamo un procedimento preventivo che dovrebbe essere fatto circa due volte all’anno.

Uno in primavera, dopo il freddo inverno e uno in autunno dopo il grande caldo dell’estate.

Iniziamo con il radere il prato con un taglia erba adatto, circa 3 cm.

Questo perché il mese di marzo può presentare cali improvvisi di temperature o gelate tardive.

In questo modo potremo notare le zone in cui manca il prato verde, o persino in quelle dove si vede il terreno.

Poi procederemo con l’arieggiatura.

Questo procedimento consente di ossigenare il nostro manto erboso.

Rompiamo lo strato superficiale, attraverso spunzoni in ferro o acciaio, così sia all’acqua che l’aria potranno entrare in contatto col terreno.

Muniamoci di un fertilizzante ricco in azoto, per stimolare il rinverdimento dei tessuti vegetali nel nostro terreno.

È fondamentale che il prodotto sia distribuito su tutto il terreno in maniera omogenea senza dimenticare alcun pezzo.

Dopo aver arieggiato e ripulito il prato possiamo procedere finalmente alla semina di nuove piantine.

Il periodo giusto per la risemina è tra la fine di marzo e inizio aprile perché le temperature in questo periodo sono leggermente più calde.

Ricopriamo la semina con un terriccio ricco, la giusta quantità di concime e poca sabbia.

Una volta che i semi saranno germinati, attendiamo che l’erba raggiunga circa 15 centimetri per iniziare a procedere con il primo taglio.

Non dimentichiamoci, poi, di irrigare il prato con frequenza, preferibilmente al mattino presto.

A questo punto il rinnovamento del nostro prato sarà completato.

Ecco, dunque, svealto come rigenerare il prato nel giardino di casa in primavera.