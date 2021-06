Si sa che con l’arrivo dell’estate tutti vorremmo avere la pancia piatta e lo stomaco sgonfio.

Sicuramente per realizzare questo sogno alla base ci deve essere una alimentazione sana ed equilibrata. A ciò poi va aggiunto un po’ di sport e movimento in generale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per avere l’addome piatto infatti bisogna mangiare bene ed evitare nel modo più assoluto alcuni cibi o bevande.

Parliamo in primis dei cibi che fermentano e delle bevande gassate.

Le nostre nonne avevano ragione è questo il modo semplice e naturale per avere la pancia piatta

Ma a volte nonostante le tante attenzioni un po’ di gonfiore addominale inevitabilmente ci accompagna.

Nulla di più odioso in questo periodo in cui complice l’abbronzatura e il caldo, è tanta la voglia di scoprirsi e di indossare abiti succinti.

Ma ecco svelato il segreto per avere un ventre piatto

Tanti i rimedi per ovviare a questo inconveniente della pancia gonfia.

Ma a volte basta usare un prodotto naturale ed è fatta!

Le nostre nonne avevano ragione è questo il modo semplice e naturale per avere la pancia piatta.

Dobbiamo affidarci al basilico, una pianta che tutti abbiamo in casa. E se proprio non l’abbiamo, possiamo provvedere visto che è facile tenerla in casa. Per farla crescere infatti basterà tenerla in una posizione riparata ma soleggiata.

Alleato in cucina perché profumato e aromatizzante, è invece poco considerato come rimedio per contrastare disturbi gastrointestinali.

Il basilico infatti è ottimo per combattere senso di pienezza, flatulenze e per favorire la digestione.

Basterà quindi preparare una tisana al basilico portando a ebollizione l’acqua e aggiungendo foglie di basilico.

È necessario lasciare in infusione per un quarto d’ora circa dopodiché non resta che bere l’acqua filtrata nell’arco della giornata.

E ci accorgeremo subito dei benefici.

Approfondimento

Sembra incredibile ma basta questo semplice trucchetto per avere gambe belle e toniche da fare invidia alle star