Sembra incredibile ma basta questo semplice trucchetto per avere gambe belle e toniche da fare invidia alle star

È tempo d’estate dunque tempo di scoprirci. E per chi non ha un fisico asciutto e tonico è questo il periodo in cui i nostri difettucci più ci pesano.

Anche perché è più difficile nasconderli!

Tra le parti del corpo che maggiormente esponiamo durante l’estate vi sono le gambe!

Ma come si fa ad avere belle gambe?

In primis ci vuole fortuna visto che la genetica gioca un gran ruolo.

A ciò vanno aggiunte sempre delle buone e sane abitudini di vita ed alimentari.

Lo sport poi ha il suo ruolo determinante. Approfittiamo quindi della bella stagione per lavorarci sodo.

Basta poi seguire questo semplice consiglio della nonna per contrastare il gonfiore alle gambe ed averle belle e toniche

Approfittiamo della bella stagione per fare tanto sport!

È questo il periodo ideale, complice il bel tempo, per ritrovare gambe belle e leggere.

Sicuramente camminare è un toccasana per le nostre gambe. Ma la bella stagione ci offre la possibilità di fare tanto sport: jogging, nuoto, ciclismo, trekking, ecc.

Non abbiamo quindi scuse, ma dobbiamo solo iniziare a muovere le nostre gambe.

Al movimento poi possiamo sicuramente aggiungere qualche rimedio da usare a casa per renderle ancora più belle.

Ma ecco il consiglio in più!

Sappiamo bene come le docce fredde siano un toccasana per le nostre gambe.

Questo dunque il periodo migliore per approfittarne. Sembra infatti incredibile ma basta questo semplice trucchetto per avere gambe belle e toniche da fare invidia alle star.

Basterà far durare un po’ di più la doccia per avere una sensazione di leggerezza alle gambe e notarle poi più toniche.

Dobbiamo infatti solo divertirci con il getto della doccia sulle nostre gambe procedendo dal basso verso l’alto, e alternando getti di acqua calda a getti di acqua fredda.

Sembra incredibile quindi ma basta questo semplice trucchetto per avere gambe belle e toniche da fare invidia alle star.

Approfondimento

Ecco come un frutto che tutti abbiamo in casa può miracolosamente schiarire le macchie cutanee per mani vellutate