Grazie alla bella stagione riusciamo a rilassarci nel nostro giardino o sul nostro balcone. Amiamo abbellirlo con fiori colorati e piante particolari: il giardinaggio ci rende felici.

Anche se conosciamo diverse varietà di piante, vogliamo puntare su un fiore unico e stupendo. Che faccia risaltare la nostra oasi di verde.

Cerchiamo di farci consigliare dai nostri vicini o dai vivaisti ma nessun suggerimento sembra fare al caso nostro.

Che fare allora? È davvero impossibile trovare un fiore originale magari conosciuto da pochi?

Non perdiamo le speranze. Grazie a questo articolo scopriremo come rendere davvero speciale il nostro giardino o balcone.

È incredibile come questo pazzesco fiore rosa riesca ad abbellire al meglio giardino o balcone grazie ad una fioritura d’effetto

In questo periodo ci dedichiamo al giardinaggio con estrema attenzione. Sappiamo quanto sia importante curare le nostre piante o i nostri fiori.

Vorremo però dare un nuovo tocco di colore al nostro piccolo vivaio: qual è il fiore adatto alle nostre esigenze?

Ci stupirà sapere che abbiamo bisogno della Oenothera speciosa. È incredibile come questo pazzesco fiore rosa riesca ad abbellire al meglio giardino o balcone grazie ad una fioritura d’effetto.

I fiori di questa pianta regalano delicate sfumature rosate e un intenso profumo inconfondibile. Inoltre, grazie a questa erbacea perenne otterremo molto colore essendo loro in contrasto con le foglie verdi e sottili.

Semplicissima da piantare ci garantisce una rigogliosa fioritura per più di tre mesi. Gradisce la luce del Sole e richiede solo continuità nell’innaffiarla.

È ideale anche per rifinire il vialetto di casa e quando la acquistiamo possiamo decidere se piantarla nel terreno o tenerla in vaso. In entrambi i casi spenderemo comunque meno di 5 euro!

Quando finisce il periodo della fioritura dovremo tagliarla il più possibile vicino alla terra. Ricoprendola di terriccio e foglie la manterremo viva fino al prossimo anno.

C’è anche la versione di colore bianco

Se vogliamo creare un tappeto di colori potremo acquistare anche la Oenothera speciosa Alba. Essendo la versione bianca di questo incantevole fiore otterremo così una combinazione delicata ma pur sempre d’effetto. Alterniamo i colori delle piante: otterremo così un fantastico risultato.

Ecco svelato il segreto per un giardino o balcone d’effetto. Grazie a questo semplice fiore renderemo tutto più speciale.

