La stagione più fredda può essere letale per l’ulivo.

Si tratta di una pianta che cresce bene soprattutto nelle zone temperate e vicine al mare, ma si sviluppa bene anche in collina. Il problema è che, appena le temperature scendono sotto i 5 gradi, l’ulivo inizia a soffrire, arrivando a rischiare persino la vita.

I principali nemici dell’ulivo sono il vento forte, soprattutto se caratterizzato da basse temperature, la pioggia e l’eccessiva umidità nell’aria. Ecco perché questa stagione può essere particolarmente critica per il nostro ulivo.

In realtà, la maggior parte delle piante è messa a dura prova durante questa stagione. Come regola generale, infatti, abbiamo già spiegato che per proteggere le piante dal freddo e dalla pioggia basta questo trucchetto totalmente a costo zero. Nello specifico, però, oggi scopriremo come difendere l’ulivo dagli eventi atmosferici avversi.

Il freddo e il gelo possono generare ferite importanti all’ulivo e causare malattie importanti come la rogna e, nei casi peggiori, addirittura la morte. Ecco, quindi, cosa dovremo fare per evitare questo rischio.

Per proteggere un ulivo da freddo e gelo bastano questi trucchetti furbi usati dai vivaisti

L’ulivo è una pianta carica di fascino e di bellezza. Per questo motivo, molte persone si appassionano alla cura di questa pianta.

Si distinguono due tipologie di ulivo: quella ornamentale in vaso e quella le cui radici sono piantate direttamente nel terreno, adibite alla produzione dei frutti. A tal proposito, ecco i segreti per distinguere un buon olio da un olio mediocre.

Attenzione a questi pericoli causati del freddo

Foglie, germogli e, in generale, la parte apicale, sono le prime zone che manifestano i danni provocati dal freddo. Le foglie iniziano ad assumere un colore scuro e la situazione può peggiorare fino a quando i danni arrivano a intaccare anche i rami e il tronco.

Ciò che può verificarsi in questi casi è la caduta delle foglie, seguita dallo scortecciamento e dalla necrosi dei rami. La situazione, però, diventa ancora più drammatica quando si verificano gelate o grandinate.

Subito dopo questi eventi è importantissimo non perdere tempo prezioso e fare subito un trattamento a base di poltiglia bordolese. Questo trattamento aiuterà a prevenire malattie fungine gravi e a mettere in salvo il nostro ulivo.

Un altro trattamento che salva l’ulivo

Il secondo trattamento utile per salvare l’ulivo dal gelo è quello di avvolgere la pianta con del TNT, tessuto non tessuto. Questo tessuto è molto leggero e creerà una zona di calore protettivo intorno al nostro ulivo, lasciando comunque entrare la luce. Ecco perché per proteggere un ulivo da freddo e gelo bastano questi trucchetti furbi usati dai vivaisti.

La tecnica del tessuto non tessuto sarà utile anche per altre piante, come la pianta di limone, che potremo salvare durante l’inverno grazie a questo semplice ma utilissimo trucchetto.