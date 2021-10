Il freddo, gli sbalzi di temperature e la pioggia possono mettere a dura prova il nostro sistema immunitario. Infatti, con l’arrivo prima dell’autunno e poi dell’inverno, aumentano sempre di più i casi di raffreddore e di malanni stagionali più o meno gravi. Ed anche il mal di gola si fa sentire, nonostante tutte le accortezze ed il tè caldo della nonna. Attenzione, però, a non confondere un classico mal di gola autunnale con un qualcosa di più serio: la tonsillite.

Attenzione a questi sintomi tipici del raffreddore autunnale e a cosa potrebbero nascondere

La tonsillite è l’infiammazione delle tonsille palatine, che sono una porzione di tessuto linfatico poste ai lati dell’ugola. Le tonsille sono parte del sistema immunitario e proteggono le vie respiratorie durante l’infanzia. Invece, crescendo queste tendono ad atrofizzarsi e a scomparire, talvolta, dalla loggia tonsillare. Tuttavia, le tonsille possono infiammarsi a causa di virus o batteri e dare febbre, mal di gola e a volte alle orecchie. Ecco perché è fondamentale far attenzione in caso di mal di gola e controllare le tonsille.

I sintomi della tonsillite sono dolore e febbre, ma anche tonsille gonfie, la presenza di placche, alito cattivo e gonfiore dei linfonodi nel collo. E se mal di gola e linfonodi ingrossati possono dipendere anche da un semplice raffreddore, è importante valutare anche gli altri sintomi. Logicamente, essendo la tonsillite un’infiammazione curabile, non ci sarà bisogno di spaventarsi, ma basterà contattare il medico per capire come agire.

Cosa fare se si sospetta la tonsillite

Come abbiamo visto, è importante fare attenzione a questi sintomi tipici del raffreddore autunnale e a cosa potrebbero nascondere. Infatti, la tonsillite non è grave, ma è bene riconoscerla per poter intervenire. In generale le tonsilliti causate dai virus si risolvono da sole nel giro di una settimana o poco più, senza bisogno di farmaci. Invece, nel caso di tonsillite batterica sarà necessario l’uso dell’antibiotico.

Per poter prevenire eventuali infiammazioni alle tonsille, in generale si consiglia di lavare spesso le mani e di mangiar sano. Inoltre, con l’arrivo del freddo si consiglia di integrare alimenti ricchi di zinco e di vitamina C nell’alimentazione.

In ogni caso, se si presentano i sintomi descritti e si sospetta una tonsillite, è necessario rivolgersi al proprio medico curante. Sarà lui ad indicare eventuali analisi, per poter effettuare la diagnosi, o ad indicare il miglior trattamento da seguire.

