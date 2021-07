La paura è un’emozione particolare che accompagna l’uomo da milioni di anni. Serve a preservare la nostra incolumità. Ma solo a patto che non sia troppo pervasiva e distruttiva. In casi estremi, invece, diventa disfunzionale. Nelle prossime righe si parlerà di una fobia particolare.

Ecco come si può superare la difficile e invalidante paura di viaggiare.

Una fobia a tutti gli effetti

Esistono varie fobie specifiche. Alcune sono strane e incomprensibili. Altre più comuni. Anche la odofobia, ossia la paura di viaggiare, si può annoverare tra queste manifestazioni psicopatologiche. Essa consiste fondamentalmente in un terrore di allontanarsi da casa, di prendere un autobus o un aereo.

Tale problematica può intaccare seriamente la nostra salute. Soprattutto d’estate può essere particolarmente invalidante.

La paura non coincide con la fobia

I termini paura e fobia sono solo vagamente sovrapponibili. La fobia, infatti, è una paura estrema che si manifesta come un terrore potente e ingiustificato. Ogni persona teme che un aereo possa precipitare, ma non per questo evita di viaggiare.

Un individuo con odofobia, al contrario, è ossessionato da pensieri catastrofici e non riesce a distaccarsi da essi. Per fortuna, però, ci sono dei modi per far fronte al problema.

Superare questa fobia è possibile grazie a diversi interventi mirati. Le tecniche cognitivo-comportamentali possono aiutare chi soffre di tale patologia.

In particolare il primo passo è l’esposizione alla situazione temuta. Essa, come al solito, eliciterà la solita reazione abnorme. È proprio qui che bisogna intervenire. Si cerca di analizzare da vicino gli aspetti più inquietanti e terrificanti. Quindi si passa all’analisi delle emozioni. Saper riconoscere e descrivere queste ultime è un traguardo fondamentale. Per fortuna ci sono tanti metodi che si possono utilizzare.

Il passo successivo è la gestione delle emozioni. Imparando a controllare i comportamenti di evitamento e di panico, si riesce a rimanere più sereni e tranquilli. In questo difficile compito ci si può aiutare con tecniche di respirazione e rilassamento.

Nei casi più gravi, si consiglia di rivolgersi ad un professionista.