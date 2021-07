Tutti sappiamo che le vitamine, i sali minerali e anche gli acidi grassi migliorano notevolmente la qualità della nostra vita, a tutte le età.

Tuttavia, con il passare del tempo, l’organismo si modifica e spesso ha la necessità di sopperire a diverse mancanze.

Superata la soglia dei 40 anni è opportuno dedicare più tempo alla cura del proprio corpo. Con qualche buona abitudine si può rallentare l’invecchiamento ed evitare disturbi ben più gravi.

Prima di entrare nel vivo del nostro argomento, una premessa va sempre fatta: la Redazione non vuole sostituirsi al medico curante ma ha il semplice ruolo di informatore sulle raccomandazioni degli esperti.

Attenzione perché superati i 40 anni conviene assumere queste vitamine ma non tutti lo fanno

Secondo gli esperti chi ha già compiuto 40 anni dovrebbe quotidianamente fare il pieno di calcio, vitamina D, B12, omega 3, magnesio e probiotici.

Durante il corso degli anni il corpo si deteriora e con esso peggiorano anche le ossa e le articolazioni. Dai 40 anni in poi, dicono gli esperti, controllare e aumentare i livelli di calcio nel proprio organismo non può che fare bene.

La vitamina D ha il compito di favorire un migliore assorbimento di nutrienti essenziali. Per recuperare una buona dose di vitamina D, in molti casi basta esporsi al sole. Di norma, occorrono 20 minuti d’estate e un’ora o due in inverno. Sono questi, invece, i 9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa.

La vitamina B12 apporta dei miglioramenti alla circolazione sanguigna. Inoltre, è capace anche di proteggere dall’anemia.

Bisogna fare il pieno di questa vitamina soprattutto dai 40 anni in poi, poiché la diminuzione di acido cloridrico nello stomaco comporta una conseguente diminuzione dell’assorbimento.

Gli omega 3 contrastano l’invecchiamento, i radicali liberi e migliorano i livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre, hanno anche il compito di tenere a bada la pressione e mantenere in forma la memoria.

Infine, il magnesio e i probiotici non possono mancare. Dopo i 40 anni il corpo tende a perdere quantità di queste sostanze che andrebbero incrementate per migliorare la salute in generale. In particolare, i probiotici aiutano l’intestino e il sistema digerente. Dunque, attenzione perché superati i 40 anni conviene assumere queste vitamine ma non tutti lo fanno.