Come costruire in 15 minuti una zanzariera fai da te spendendo pochissimi euro

Come costruire in 15 minuti una zanzariera

Uno dei principali problemi dell’estate, soprattutto nelle grandi città, è indubbiamente quello delle zanzare. I fastidiosissimi insetti che ci tengono spiacevole compagnia in casa o all’aperto e che tutti detestiamo. Siamo a metà aprile, eppure già si cominciano a vedere. Siccome è meglio prevenire che curare, è questo il momento giusto per installare le zanzariere. Senza spendere cifre folli, possiamo costruirne una con pochi euro. Vediamo come.

Ci sono innumerevoli rimedi della nonna per cercare di non far entrare le zanzare nei nostri locali. Per esempio, mettendo all’ingresso o sui davanzali delle soluzioni che le tengano lontane. Tuttavia, quando sono davvero tante, è fisicamente impossibile poterle eliminare tutte. Ci si prova, in una battaglia che dura diversi mesi. Ormai, negli ultimi anni, ben oltre l’inizio dell’autunno.

Chi è stanco di combattere, siano essi rimedi naturali o chimici, decide allora di investire per porre fine al problema, mettendo delle zanzariere alle finestre per impedire agli insetti di entrare. Si cerca il preventivo migliore e si opta per questa soluzione.

Come costruire in 15 minuti una zanzariera senza spendere un patrimonio

Tuttavia, per chi volesse risparmiare soldi e fosse abbastanza avvezzo al fai da te, esiste la possibilità di fabbricarle in proprio. Oggi andremo a vedere come, in pochi passaggi, si possa davvero costruire un’efficace barriera da applicare sulle nostre finestre. Basteranno 15 minuti e alcuni semplici materiali, da acquistare nei negozi di ferramenta o nei grandi centri di bricolage, per assemblarne una su misura per noi. Andiamo subito a vedere come procedere.

La prima cosa da fare è prendere la misura esatta della finestra. Bisognerà essere molto precisi, per non pregiudicare in partenza il lavoro. Lunghezza, larghezza e spessore. Dovremo poi acquistare dei listelli di alluminio, materiale facilmente tagliabile, sia con un seghetto che con un più funzionale flessibile. Insieme a questi, dovremo comprare degli appositi angoli in plastica, che si andranno a fissare nelle fessure dei listelli. Chiedere all’addetto del negozio ci faciliterà sicuramente il lavoro.

Tutti i passaggi per costruirla in modo perfetto

Una volta tracciate le giuste misure, ritaglieremo i listelli e li andremo a incastrare tra loro in modo da costruire la cornice della zanzariera, che applicheremo poi al telaio della finestra. Prima, però, l’appoggeremo sulla rete metallica a maglie fitte e con una matita andremo a tracciarne il perimetro, in modo poi da ritagliarlo con delle semplici forbici da elettricista. Come applicare la rete sulla cornice ora? Presto detto, andiamo a ricoprire i suoi bordi con del nastro biadesivo. Una volta fatta questa operazione, dovremo andare a far aderire perfettamente la rete metallica, appiccicandola bene alla cornice. Pressiamo con le mani, dopodiché il lavoro può dirsi compiuto.

Abbiamo quindi visto come costruire in 15 minuti una zanzariera che basterà semplicemente inserire, ogni qual volta lo vorremo, nel telaio della nostra finestra. Un metodo facile ed economico che, con un minimo impegno, può davvero risolvere il problema delle fastidiose zanzare.