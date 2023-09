Le migliori pizzerie secondo il Gambero Rosso, ma quanto costa mangiare una pizza fuori? I luoghi più cari ed economici

Che buona la pizza? Un piatto superlativo conosciuto in tutto il Mondo. Ma quali sono le pizzerie sul podio delle 50 Top Pizza 2023? Ecco i prezzi delle pizze e dove mangiare quelle che costano meno.

Non tutti sanno che l’arte tradizionale del pizzaiolo napoletano è diventata nel 2017 Patrimonio immateriale dell’Umanità, per celebrare proprio la bontà della pizza. Non solo è buonissima, ma è realizzata con prodotti poverissimi e riesce a saziare anche i palati più raffinati. Uno dei segreti principali per ottenere una pizza prefetta è la scelta degli ingredienti, che devono essere di qualità. Contestualmente le mani sapienti dei maestri pizzaioli faranno la differenza sul prodotto finale, perché esperti di lievitazione e uso del forno. Proprio per questo non è raro gustarne una fuori casa, fatta a regola d’arte, in una bella location.

50 Top Pizza 2023: le migliori pizzerie secondo il Gambero Rosso e i prezzi al ristorante

Anche quest’anno troviamo online la famigerata classifica, la 50 Top Pizza, un riconoscimento per le migliori pizzerie italiane. Al terzo posto c’è Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu, a Roma, un locale in pieno stile moderno, che propone pizze creative. Potremo assaggiare pizze di tutti i tipi, anche dolci e golose, e i costi variano da 7 a 15 euro, per le più gourmet e pregiate. Il secondo posto se lo aggiudica la pizzeria I Tigli, di Simone Padoan, che si trova a San Bonifacio, in Veneto. Potremo gustare pizze d’eccellenza realizzate con farine integrali, o miste, a lievitazione naturale. Ci sono differenti tipi di Margherita a circa 18 euro, o Marinara, a partire da 11,50 euro, a base di mare a costi più elevati. Sulla vetta del podio un ex aequo, vincono I Masanielli di Francesco Martucci e 10 Diego Vitigliano Pizzeria. Uno a Caserta, l’altro a Napoli si aggiudicano il primo posto grazie alle magnifiche pizze realizzate con ottime materie prime e tanta esperienza. I prezzi di entrambi i locali variano, circa 6 euro per la classica Margherita.

Il conto da pagare

Il conto finale di una cena, anche in una delle migliori pizzerie secondo il Gambero Rosso, potrebbe costarci circa 20 euro. Se mangiamo una pizza ben condita, circa 12 euro, aggiungiamo il beverage, 5 euro, il coperto di 2,50 euro, pagheremo 19,50 euro a persona. I prezzi salgono se scegliamo pizzerie gourmet e prodotti particolari, se aggiungiamo antipasti, considerando anche la location. Invece, secondo alcune indagini, potremmo pagare una somma diversa in alcune città italiane. La pizza costerebbe di più a Macerata, supererebbe i 13 euro il costo medio, salato il conto a Milano, Venezia e Firenze. E le pizze più economiche? Prezzi convenienti a Bari, Pescara, Palermo, Napoli, Cagliari e Catanzaro, dove le pizze non superano i 10 euro.