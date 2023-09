È immerso nella campagna Toscana l’incantevole ristorante di Andrea Bocelli: non solo food e buon vino a prezzi contenuti

Si trova vicino Pisa lo spettacolare locale del tenore Andrea Bocelli, un luogo meraviglioso dove assaporare ottimi piatti e vini di produzione propria. Ma quanto costa mangiare alle Officine Bocelli? Il prezzo potrebbe stupire.

Sono tantissimi i volti famosi dello spettacolo, del cinema e dello sport ad aver investito i loro soldi nella ristorazione. C’è chi ha creduto in App innovative, come Ciro Immobile, che qualche anno fa ha investito su una startup di food delivery. Il grande Lino Banfi con la figlia ha aperto l’Orecchietteria a Roma, mentre Diego Abatantuono propone a Milano tutte le varianti della classica polpetta. Ci sono anche vip che, spinti da una forte passione e senso degli affari, hanno cantine e producono vino, come Al Bano, Gerry Scotti, Gianna Nannini. Probabilmente non basta possedere una buona conoscenza nel settore e il capitale e, spesso, l’amore per la propria terra e origine sono dei valori aggiunti.

È immerso nella campagna Toscana l’incantevole ristorante di Andrea Bocelli: a Lajatico si trovano le Officine Bocelli

Nasce proprio dalla passione per la terra dove è cresciuta tutta la famiglia, di origini contadine, il locale multifunzionale del tenore Andrea Bocelli. La struttura che ospita le Officine Bocelli, infatti, ha una storia molto interessante e risale ad un paio di secoli fa. Gli antenati del noto cantante da mezzadri diventano piccoli proprietari, acquistando con i risparmi i primi ettari di terra con relativi fabbricati in Via Volterrana. Successivamente il nonno si dedica alla sua passione per la meccanica e dà vita ad un’attività relativa al commercio di macchine agricole. Il figlio Alessandro, poi, erediterà l’azienda, insieme all’amore per le vigne e la terra, e comincerà ad ampliarla. Andrea, quindi, insieme alla sua famiglia decide di creare questo meraviglioso ambiente che offre buon cibo, ottimo vino e che dà spazio anche alla musica ed all’arte. È immerso nella campagna Toscana l’incantevole ristorante di Andrea Bocelli a Lajatico, vicino Pisa, dove i protagonisti sono i prodotti locali ed un’atmosfera rilassante. Negli spazi interni è possibile ammirare le foto di famiglia ed al secondo piano le aree sono dedicate alla musica e ad un’esposizione dedicata alla carriera di Andrea Bocelli.

Pranzi e cene sotto le stelle senza spendere troppo

Alle Officine Bocelli pranza e si cena anche all’aria aperta, gustando le ottime pietanze dello chef Alessio Bondielli e accompagnati dai vini “Bocelli 1831”. Il menù varia ogni mese ed è quindi possibile sperimentare piatti nuovi, sempre nel rispetto della materia prima. I costi sono accessibili: antipasti, primi e secondi solitamente non superano i 28 euro, le pietanze più economiche anche 12 euro e i dolci 6 euro.