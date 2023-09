Quanti soldi guadagnano i Ferragnez per un post su Instagram e quanto spendono per vivere a CityLife: tutti i numeri dei coniugi d’oro

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, anche quando vacilla, ha rappresentato per i due influencer una miniera d’oro, tra investimenti, sponsor e compensi stellari, ecco quanto guadagnano postando la propria vita sui social e quanto costa il loro lussuoso appartamento a Milano.

Al netto di ogni considerazione etica sul fatto che sia giusto o no sovraesporre ogni istante della propria giornata, essere un influencer viene considerato un mestiere a tutti gli effetti. Tanto che la stessa Chiara Ferragni, in tempi non troppo remoti, fu convocata a tenere lezione presso la prestigiosa università milanese Bocconi, della quale fu precedentemente studentessa. Il motivo? Spiegare i meccanismi che stanno dietro l’accumulo di ricchezze che potenzialmente può offrire l’imprenditoria digitale. È interessante, a questo proposito, capire quanti soldi guadagnano i Ferragnez per un post su Instagram. E come il loro utilizzo dei social sia diventata una cornucopia di ricchezze inestinguibili. Di fatto, hanno saputo accostarsi a persone altrettanto potenti, che di impresa avevano molta più esperienza di loro. Questo, dopo essere diventati un fenomeno mediatico talvolta inviso, ma innegabile.

Quanti soldi guadagnano i Ferragnez per un post su Instagram

Le ricchezze accumulate da Chiara Ferragni come modella, influencer e donna d’affari, sono già di per sé sconvolgenti. Stando al noto sito di analisi e monitoraggio Hopper HQ, Chiara Ferragni guadagna fino a 82.100 dollari a post sponsorizzato. Questo profitto la pone al 72° posto in classifica tra le donne più ricche del Mondo, mentre resta la 1° in Italia. Fedez, con i suoi 13 milioni abbondanti di followers, si aggira invece sui 31.200 dollari a post. Non male, considerando anche le altre iniziative dei coniugi, dalla controversa partecipazione a Sanremo (che se non altro a saputo generare un’altra ondata di notorietà e visualizzazioni) a X Factor. Fedez, nella storia della trasmissione, resta il giudice più pagato, con un cachet stimato sui 10.000 euro a puntata. I due, insieme, dovrebbero generare almeno 20 milioni di euro l’anno.

Quanto spendono nel lussuoso appartamento di CityLife a Milano

Chara Ferragni e il consorte Fedez ci hanno ben che abituati alle cifre da capogiro: anche la casa sul lago di Como ha recentemente destato scalpore per la sua sontuosità. Ma conoscendo i prezzi proibitivi degli affitti nella città di Milano per noi comuni mortali, una domanda sorge spontanea. Quanto spendono i Ferragnez per vivere a CityLife? I coniugi sono proprietari di un’unità abitativa di 300 mq, disposta su due livelli. La disposizione delle stanze e la bellezza degli arredi sono già state ampiamente illustrate nelle stories della coppia. Molti, piuttosto, si chiedono a quanto ammonta l’affitto della pregiata dimora. Ebbene, tenetevi forte: si parla di una cifra prossima ai 10.000 euro al mese, tenendo conto sia del prezzo al metro quadro, sia del calcolo dei millesimali. Una cifra decisamente sconvolgente, che pochi altri potrebbero permettersi.