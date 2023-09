Quanto costa l’accessorio più amato da Silvio Berlusconi, di quale marca si tratta e dove si può trovare per spendere meno soldi

Ormai non è così difficile reperire online ottimi sconti, anche su prodotti di alto valore sartoriale, così come lo era il simbolo di stile con cui Silvio Berlusconi amava affermare la propria eleganza, ed è un accessorio che ogni uomo ha nel guardaroba.

Simbolo di eleganza, potere, credibilità.. quale uomo può rinunciare alla cravatta? Simbolo di classe, stile, ma anche sobrietà, su questo accessorio si può dire davvero tanto. Anche i brand che ne producono, ormai, sono infiniti. Di certo, quello scelto da Silvio Berlusconi non solo era un marchio di assoluta eleganza, ma era anche la consolidata realtà di successo di una nota famiglia partenopea.

Ecco quanto costa l’accessorio più amato da Silvio Berlusconi, ma soprattutto, qual è stato il brand su cui si posava la scelta dell’ex Presidente. Nel corso dei decenni, la moda ha consacrato determinati accessori o abiti, elevandoli al rango di icona. Non più oggetti banalmente fruibili, quindi, ma simboli di classi sociali, mestieri, correnti di pensiero. E se è vero che l’abito non fa il monaco, va ammesso che curare le apparenze è pur sempre una mossa astuta. Indossare la cravatta giusta, ad esempio, può essere un modo semplice ed efficace per sentirsi a proprio agio e affrontare efficacemente un colloquio di lavoro.

Quanto costa l’accessorio più amato da Silvio Berlusconi

Le cravatte Marinella sono state le più amate e acquistate da Silvio Berlusconi. Un accessorio che ha sempre indossato con piacere e fierezza. D’altro canto, il marchio Marinella è indubbiamente un enorme motivo di orgoglio per la città di Napoli. L’atelier della famiglia Marinella, in Piazza Vittoria, viene definito anche come “un piccolo angolo d’Inghilterra”, ed è curato minuziosamente già dal lontano 1914. Nei numerosi punti vendita, le cravatte Marinella si distinguono per quello che è il loro vero marchio di fabbrica, ovvero materie prime e lavorazioni di qualità impeccabile. Data la cura artigianale che viene impiegata nella produzione di queste cravatte in laboratorio, il loro prezzo oscilla tra le 80 e le 100 euro al pezzo. Cifre peraltro già abbastanza contenute, se si considera l’altissimo valore tessile, sartoriale e di design di queste stupende cravatte.

Dove si possono trovare le cravatte Marinella, amate dall’imprenditore, ad un prezzo scontato?

Se, al momento, non ci si potesse permettere un viaggio a Napoli, Roma, o in uno dei numerosi punti vendita della famiglia Marinella, che fare? E dove sarebbe possibile trovare le cravatte più amate da Silvio Berlusconi in saldo? In questo caso, il web ci viene in aiuto, proponendo una serie di applicazioni e siti accreditati dove è possibile trovare le cravatte Marinella a prezzi scontati. Attualmente, esse si possono trovare in vendita a prezzi inferiori presso le piattaforme: