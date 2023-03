Dopo il successo dello scorso anno, ieri sera Canale 5 ha trasmesso nuovamente il programma di Pio e Amedeo. Silvia Toffanin super ospite a Felicissima Sera è stata coinvolta in un’intervista fuori dal comune. La conduttrice si è dimostrata disponibile a rispondere alle domande, anche quelle un po’ scomode. Durante l’intervista Silvia Toffanin ha infatti rivelato a Pio ed Amedeo alcuni dettagli della sua vita. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Anche quest’anno Pio e Amedeo sono tornati in prima serata su Canale 5 con il loro programma. Silvia Toffanin super ospite a Felicissima Sera, è stata coinvolta in un’intervista singolare. La conduttrice si è dimostrata come sempre gentile e disponibile. In questo caso ha saputo gestire con autoironia gli interventi di Pio e Amedeo. A differenza della passata edizione, questa volta Felicissima Sera è All Inclusive.

I due conduttori hanno saputo affrontare con semplicità alcune problematiche che affliggono la nostra società. Il tema dell’inclusività è stato affrontato con sprezzante ironia da Pio e Amedeo. Con i loro sketch hanno voluto mettere in risalto l’ipocrisia che caratterizza la nostra epoca. Audaci e con la battuta pronta si sono sempre battuti per la libertà di espressione.

Tanti gli ospiti di Pio e Amedeo a Felicissima Sera: ecco quali

Come l’anno scorso anche in questa occasione i due conduttori hanno deciso di coinvolgere tanti volti noti dello spettacolo. Ad aprire la serata di ieri è stata la conduttrice Silvia Toffanin. Ma non solo. A seguire si è esibito con i suoi brani più celebri il cantante Zucchero. Ad essere ancora protagonista la musica, con Gigi D’Alessio ed Elisa. Ha ricambiare la visita dopo Michelle Impossible, è intervenuta anche la conduttrice Michelle Hunziker.

Silvia Toffanin super ospite a Felicissima Sera: la conduttrice fa due sorprendenti rivelazioni a Pio e Amedeo

Momento caldo è stato proprio l’esordio della serata che ha visto protagonista Silvia Toffanin. La conduttrice coinvolta dai due, ha partecipato ad un’intervista sui generis. Silvia ha accolto con entusiasmo l’ironia di Pio e Amedeo, rispondendo alle loro domande. Sempre riservata, la Toffanin però in questa occasione si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni. Due le rivelazioni eclatanti da parte della conduttrice Mediaset. “Io non cucino” ha dichiarato in tutta sincerità, sottolineando che però non si tira indietro di fronte a lavatrice e ferro da stiro.

Ma i due conduttori non si sono arresi ed hanno incalzato Silvia con le loro domande. Pio ed Amedeo si sono spinti oltre e con sfrontatezza hanno chiesto dettagli riguardanti la vita di coppia. “Io dormo con il pigiama come tutte le persone-ma la conduttrice ha anche aggiunto- mio marito invece indossa intimo di colore blu”. Non contenti, Pio e Amedeo hanno rincarato la dose chiedendo: “Preferisci Pier Silvio in slip o boxer?”. Ma la Toffanin non ha esitato e sorridente ha risposto: “Mi piace sempre, mio marito è un bel ragazzo”.