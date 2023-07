Eliminare le cimici puzzolenti da casa e giardino con 3 rimedi naturali a costo zero

Ecco come allontanare le cimici dal bucato, terrazzi, casa e orto con dei semplici ingredienti naturali repellenti.

Che incubo quando prendiamo il bucato asciutto, steso in balcone, e scopriamo che è pieno di cimici. A volte ce ne accorgiamo solo quando le siamo svolazzare, con il loro inequivocabile rumore in volo. Si mimetizzano dentro casa e non è raro trovarle all’interno dei cassetti, tra la biancheria pulita. Quella più diffusa in Europa è di colore verde, misura all’incirca 1,5 centimetri e, rispetto ad altri insetti, è piuttosto lenta e poco precisa quando si muove in volo. Ma la caratteristica più fastidiosa è che se schiacciamo le cimici emanano un odore nauseabondo, a causa delle ghiandole.

In più, possono rovinare il nostro orto e le piante ornamentali del giardino, perché si nutrono della linfa, provocando anche la proliferazione di virus, funghi e batteri. Oltre a quelle verdi, non è raro vedere le cimici marroni, anche dette asiatiche, che si nutrono degli alberi da frutto, come peri, meli.

Eliminare le cimici puzzolenti da casa e giardino e tenerle lontano da terrazzo e bucato

Anche se molto utili, le zanzariere spesso non rappresentano una soluzione definitiva per non fare entrare in casa le cimici. Di sicuro non sono d’aiuto per tenerle lontano da terrazzi e spazi esterni. Per quanto riguarda il bucato potremmo sfruttare la lavanda, il suo profumo non così apprezzato da cimici ed altri insetti. Basta posizionare una piantina vicino lo stendino o preparare dei sacchettini odorosi con all’interno la lavanda. Per evitare di trovarle attorno casa, o all’interno, un rimedio efficace è possedere delle piante aromatiche, particolarmente repellenti, come la menta.

Per noi le sue foglie hanno un profumo gradevole ed intenso, ma per le cimici no, teniamo qualche pianta nell’orto, sui davanzali delle finestre e in balcone. Quindi, per eliminare le cimici puzzolenti da casa e giardino un perfetto alleato è il tea Tree oil, non le uccide ma funziona come un repellente. Versiamo qualche goccia su un batuffolo di cotone e posizioniamole nei punti strategici fuori e dentro casa.

Il decotto della nonna

Una soluzione efficaci contro le cimici è, invece, a base di cipolla e aglio, 2 ingredienti che sicuramente troveremo nella dispensa della cucina. Possiamo semplicemente tritarli e lasciarli ammollo nell’acqua, all’interno di uno spruzzino, per poi vaporizzare il mix su piante e davanzali. In alternativa potremo preparare un decotto, un rimedio della nonna eccezionale. Mettiamo a bollire in un litro d’acqua mezza cipolla e 4 spicchi d’aglio, lasciamo freddare e versiamo nello spruzzino, l’odore non farà avvicinare le cimici.

