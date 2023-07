Le migliori azioni di giornata dove potrebbero essere dirette?

A termine di una seduta a due facce che si è conclusa con un nulla di fatto (il Ftse Mib ha chiuso con un +0,05%), le migliori azioni di giornata sono state BPER Banca e Stellantis. Dove potrebbero essere dirette?

Ancora una volta BPER Banca è uno dei migliori titoli azionari del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 26 luglio in area 3,174 €, in rialzo del 3,90% rispetto alla seduta precedente.

Continuano ad accelerare al rialzo le quotazioni di questo titolo bancario che da inizio anno ha totalizzato una performance di circa il 60% secondo solo a Unicredit tra le 40 Blue Chip di Piazza Affari.

La tendenza in corso è rialzista e, come accade spesso, quelle di BPER Banca sono tra le migliori azioni di giornata. A meno di inversioni ribassiste improvvise, il rialzo dovrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Gli ottimi dati semestrali fanno volare le azioni Stellantis: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 26 luglio in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente a quota 17,23 €.

Gli ottimi dati semestrali (nel semestre +12% i ricavi, +37% l’utile netto) hanno messo le ali al titolo della casa automobilistica. Anche, e forse soprattutto, grazie alle parole dell’amministratore delegato Tavares che ha dichiarato “La nostra eccezionale performance con i risultati record del primo semestre supporta la nostra sostenibilità a lungo termine e la nostra capacità di realizzare gli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030”.

Dopo avere rotto la forte area di resistenza a 15,721 € le quotazioni hanno accelerato al rialzo rompendo anche la resistenza in area 16,93 €. A questo punto il superamento di questo ostacolo potrebbe dare un forte impulso rialzista che potrebbe rallentare in area 18,5 €.

Ovviamente, una chiusura giornaliera inferiore a 16,93 € potrebbe nuovamente spingere le quotazioni tra i livelli 14,1 € e 15,7 €.

