3 succhi detox contro il gonfiore addominale più un trucco per eliminare i liquidi in eccesso

Cerchi un rimedio naturale per la pancia gonfia? Prova questi frullati light a base di frutta, dissetanti e ricchi di vitamine.

Anche se non sei ancora in vacanza e pronta a sfoggiare il tuo nuovo costume in spiaggia, potresti avere problemi a mascherare la pancia gonfia. Il gonfiore addominale non è da confondere con la famosa pancetta, perché interessa anche chi è magra di costituzione e dipende da vari fattori. Tra questi, il livello di sedentarietà, ma anche e soprattutto una dieta poco equilibrata, ricca di sale e alimenti troppo lavorati. E quindi, se è pur vero che un po’ di esercizio fisico male non fa, in questo caso il benessere passa prima di tutto dalla tavola.

Di seguito, ecco le ricette di 3 succhi detox contro il gonfiore addominale più un trucco da applicare alle tue insalate: scopriamo di cosa si tratta.

Viva la frutta

Le tre bevande che proponiamo hanno un comune denominatore: sono tutte a base di frutta e sono anche leggere e dissetanti. Oltre a fare il pieno di vitamine e sali minerali, perfetti contro il caldo afoso, questi succhi favoriscono una migliore digestione e una corretta idratazione. Gli ingredienti utili difficilmente mancano in casa e non devi nemmeno fare fatica a livello di preparazione, perché basta un frullatore. L’unica accortezza da rispettare riguarda il consumo: affinché la bevanda mantenga le sue proprietà, è meglio berla non appena finito di prepararla.

Fatta questa precisazione, andiamo alla scoperta del primo succo: un concentrato di kiwi, mela e limone. Sistema nel frullatore kiwi e mela, dopo averli sbucciati e tagliati a cubetti. Quindi versa il succo di limone e un bicchiere d’acqua fredda. Non resta che lavorare il composto fino a che non sarà piuttosto liquido e quindi pronto per essere degustato.

3 succhi detox contro il gonfiore addominale più un trucco da usare in cucina

La seconda variante ha invece un sapore decisamente più esotico, in quanto prevede di frullare ananas, lime, zenzero e latte di cocco. Infine, la terza opzione è quella forse più rinfrescante e tipicamente estiva, per cui ti bastano solo tre ingredienti: anguria, menta e cetriolo. Il tipo di procedimento da seguire nella preparazione, naturalmente, è uguale a quello descritto per la prima versione del succo. Detto questo, se può interessarti un tocco di dolcezza in più, potresti aggiungere al tuo succo un cucchiaino di miele o di sciroppo d’acero.

Inoltre, ricorda che queste ricette sono un’indicazione di massima. Nulla vieta di sperimentare nuove combinazioni a base di alimenti con proprietà detox. In ogni caso, come anticipavamo, il succo da solo non basta: per un risultato più efficace hai bisogno di seguire un’alimentazione equilibrata. A tal proposito, ricorda che i finocchi sono tra i drenanti per eccellenza e sono quindi un must della dieta contro i liquidi in eccesso. E se vuoi provare a potenziarne le proprietà, non devi fare altro che aggiungerli alle insalate di frutta.