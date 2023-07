La semestrale non ha convinto gli analisti e il titolo ha registrato il peggiore crollo dell’ultimo anno. Quale impatto potrebbe avere sul futuro di Campari. Come spesso accade il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto. Le quotazioni, infatti, in chiusura di giornata hanno recuperato circa il 50% delle perdite registrare nel corso della seduta. Prova di forza o ultima chance per abbandonare la nave che affonda?

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’analisi della valutazione di Campari presenta due aspetti tra loro agli antipodi. Da un lato ci sono i fondamentali che sono molto solidi. Dall’altro i multipli di mercato che sono tra i più alti di Affari. Ad esempio, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo. Anche le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati di Campari.

La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili, invece, appare relativamente elevata. Al momento l’azienda è valutata 33,8 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso, mentre per il 2024 è atteso scendere a circa 29. Anche il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Considerate le dimensioni del bilancio, l’azienda appare altamente valorizzata.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, poi, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una leggera sopravvalutazione che può essere stimata intorno a qualche punto percentuale.

Quale impatto potrebbe avere sul futuro di Campari il peggiore crollo dell’ultimo anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 26 luglio a quota 12,36 €, in ribasso del 3,06% rispetto alla seduta precedente.

A guardare bene il grafico si potrebbe essere ottimisti sul futuro di Campari. Il ribasso, infatti, è stato respinto dal supporto in area 12,145 €. Un livello che già in passato aveva sostenuto le quotazioni.

Il futuro di Campari, quindi, si potrebbe decidere in prossimità di questo livello.

