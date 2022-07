Quando fa caldo la cosa migliore è portare un tipo di taglio di capelli, che ci permetta di sopportare meglio le alte temperature. Si potrebbero portare capelli un po’ più corti, ma questi non si adattano a tutti i tipi di viso. Per questo motivo conviene rispettare la forma del viso, quando si decide di cambiare pettinatura.

Intanto oltre al taglio dei capelli è importante che questi siano anche ben curati. Un capello trattato male è soprattutto un capello debole. Con questa base è difficile creare una buona pettinatura e soprattutto che duri nel tempo.

Inoltre anche l’afa e lo smog indeboliscono il capello. Alcune persone credono che determinati trattamenti ai capelli, li rendano più forti. Soprattutto quelli che cambiano spesso colore oppure usano molto la piastra. Il capello in questo modo si indebolisce progressivamente, si sfibra e le punte si spezzano. Per evitare tutto questo è sempre bene rispettare la naturalità del capello.

Nel periodo estivo possiamo approfittare per asciugare i capelli non con il phon, ma all’aria aperta. Qualcuno potrebbe obiettare, che in questo modo si creeranno delle onde oppure un effetto crespo. Tuttavia esiste un segreto che ci viene dalle nostre nonne. Basterebbe alla fine del lavaggio aggiungere un po’ di aceto di mele. L’azione di questo prodotto eliminerà l’effetto crespo dai capelli, in modo da poterli asciugare liberamente all’aria.

Come scegliere i migliori tagli di capelli in estate per ringiovanire la forma del viso tonda o triangolare, squadrata o ovale

Per l’estate scegliamo anche un buon taglio di capelli che possa valorizzare il viso.

Per chi possiede un viso rotondo, è meglio dare volume alla parte alta della capigliatura. Meglio evitare i caschetti che creano volume sulle guance e rendono ancora più tondo il viso. Scegliamo invece pettinature un po’ medio lunghe, con delle ondulazioni o delle ciocche, che strutturano il viso.

Se il viso è ovale, optiamo per un taglio a caschetto di lunghezza media, dando volume ai lati. Anche la frangia, se degradata, si presta bene. Ecco come scegliere i migliori tagli per capelli a chi ha un viso ovale.

Volendo aggiustare un viso eccessivamente quadrato, meglio agire cercando di dare volume sulla parte alta della testa. In questo modo le linee del viso si smusseranno e una frangia leggermente lunga aiuterà non poco.

Un viso triangolare permette diverse modifiche. Possiamo orientarci su un caschetto ondulato stile anni ’30. Oppure un caschetto degradante. È importante che la fronte sia aperta per dare più lunghezza al viso.

Con questi tagli si sarà non solo più armoniose nel viso, ma anche più fresche e meno soggette al caldo.

Approfondimento

Ne basterebbe uno spruzzo di questi ricercati profumi estivi per allontanare le zanzare e scacciare anche il malocchio