La questione delle mascherine e della Covid-19 è complicata. E non solo perché ci sono molti tipi diversi di mascherine di vario livello di efficacia. Non solo perché ci sono tonnellate di informazioni malintenzionate o semplicemente sbagliate che circolano. E non solo perché la nostra comprensione di come si diffonde la Covid-19 è cambiata. Ma anche perché i paesi in Occidente hanno ignorato le lezioni apprese dai paesi asiatici che hanno affrontato la SARS. Anche se tutte queste cose sono vere). Le mascherine funzionano meglio di quel che si pensi.

Oltre a tutto questo, le mascherine sono anche complicate perché sfuggono alla nostra intuizione matematica. La buona notizia è che quando si fa la matematica delle mascherine, si scopre che sono molto più efficaci di quanto si possa pensare.

Supponiamo di avere una mascherina che dimezza la possibilità che una persona contagiosa infetti una persona suscettibile nelle vicinanze. In altre parole, questa mascherina è efficace al 50%. Ma questa mascherina è molto più efficace del 50%. Perché quando molte persone ne indossano anche solo una efficace al 50%, si finisce per avere una protezione di molto più del 50% (sia per chi la indossa che per la società in generale).

Sembra ovvio che se nessuno indossa una mascherina, allora nessuno ottiene alcun beneficio. E si potrebbe supporre che se tutti indossano una mascherina efficace al 50%, ci sarebbe un beneficio del 50%. Cioè un calo del 50% nella trasmissione delle malattie. Ma non è così che funziona la matematica delle mascherine.

Quando tutti indossano una mascherina efficace al 50%, la trasmissione delle malattie diminuisce del 75%, molto meglio del 50%. Le mascherine vanno contro il nostro intuito perché siamo abituati a pensarle come monodirezionali, che proteggono solo chi le indossa. Ma le maschere possono proteggere in entrambe le direzioni, quando si inspira attraverso di esse e quando si espira.

Questo significa che quando tutti le indossano, ci sono in realtà due maschere tra due persone qualsiasi. Se supponiamo per semplicità che le maschere siano ugualmente efficaci in entrambe le direzioni, allora la prima maschera taglia a metà la trasmissione della malattia, e la seconda la taglia di nuovo a metà. Quindi, nel complesso, si finisce con un calo del 75% nella trasmissione delle malattie, non del 50%. Le mascherine fanno il doppio del dovere. Le mascherine funzionano meglio di quel che si pensi.

Ma, in realtà, non tutti indosseranno una mascherina. Così, quando una persona contagiosa incontra una persona suscettibile, ci sono di fatto quattro possibili vie d’infezione. Nella prima via nessuna delle due persone indossa una maschera, il che significa che non c’è riduzione della trasmissione della malattia. Nella seconda via, solo la persona contagiosa indossa una maschera, e quindi, per una maschera efficace al 50%, la trasmissione della malattia diminuisce del 50%. Invece, nella terza via, solo la persona suscettibile indossa una maschera, e anche in questo caso la trasmissione della malattia diminuisce del 50%. E nella via finale, dove sia la persona contagiosa che la persona suscettibile indossa una maschera, la trasmissione della malattia si dimezza due volte – si riduce del 75%.

Cosa significa questo per la società nel suo complesso?

Beh, dipende da quale frazione di persone indossa le mascherine. Anche quando solo la metà delle persone indossa le mascherine, tre quarti delle interazioni le coinvolgono. E una parte significativa di queste ne coinvolge due. Vedete già la magia della matematica delle mascherine? La vostra prima ipotesi potrebbe essere che se il 50% delle persone indossasse il 50% di mascherine efficaci, otterreste un calo del 25% nella trasmissione delle malattie, perché il 50% del 50% è il 25%.

In effetti, questa intuizione sarebbe vera se le mascherine fossero efficaci solo a senso unico. Allora ci sarebbero solo due vie: o la persona contagiosa indossa una mascherina, o non la indossa, e questo accade mediamente al 25%. Ma se si tiene conto della natura bidirezionale delle mascherine e della media di tutte e quattro le possibili combinazioni, il calo complessivo della trasmissione della malattia diventa quasi il doppio.

Le maschere funzionano meglio di quel che si pensi. E questo è vero in generale. Cosa significa questo per la pandemia del 2020? Che anche mascherine parzialmente efficaci, parzialmente adottate, possono estinguere un’epidemia, purché un numero sufficiente di persone le indossi.