Probabilmente ci attende un ultimo rimbalzo alle porte dei mercati prima di tirare i remi in barca. Cosa significa? Siamo alla settimana numero 43 e come preventivato dal nostro frattale annuale (che anche quest’anno ha mostrato una forte correlazione con le Borse mondiali) dovrebbe iniziare nei prossimi 2/3 giorni un rimbalzo dei mercati (fino al massimo) alla settimana del 9/15 novembre.

Previsione anno 2020 su scala settimanale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 16 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020



Quali erano le previsioni e i calcoli per l’anno 2020?

Il rendimento medio atteso era del -8,8% con una deviazione standard del 15,3%. La probabilità che l’anno dovesse avere un rendimento positivo era pari al 28,3%, mentre la probabilità che ci dovesse essere un crash superiore al 20% era del 23%.

La chiusura del 2020 dovrebbe avvenire su livelli inferiori all’apertura dell’anno.

Le aperture del 2020 per i principali indici azionari mondiali sono state:

Dax Future

13.125,5

Eurostoxx Future

3.625

Ftse Mib Future

22.975

S&P 500

3.244,67

Dalla settimana 9/15 novembre le probabilità sono elevate per assistere ad un ribasso con percentuali fra il 10 ed il 15% almeno fino a metà febbraio del prossimo anno.

Come sarà l’anno 2021? In base al metodo di ProiezionidiBorsa, come notiamo dal frattale sopra, è atteso al ribasso l’ andamento medio degli anni che finiscono con “1” e coincidono con il primo anno del ciclo presidenziale americano. Notiamo come fino a luglio l’andamento medio dell’indice azionario mondiale dovrebbe presentarsi laterale, mentre da luglio in poi si dovrebbe assistere ad una discesa delle quotazioni con probabile minimo tra settembre e ottobre. La discesa dovrebbe poi continuare ulteriormente fino a tutto l’anno 2022.

Si avvicinano tempi non buoni per chi investe in ottica buy and hold. La nostra view è la seguente: ci attende un ultimo rimbalzo alle porte dei mercati prima di tirare i remi in barca. Ribasso da metà novembre a febbraio, rimbalzo/laterale fino a luglio e poi ribasso di almeno 15 mesi consecutivi!

Come al solito si pro9cederà per step.