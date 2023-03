Le lacrime di Sharon Stone: ecco la lezione di vita della diva di Hollywood che ha perso più di 100 milioni di dollari

Quando c’è la salute, c’è tutto. Lo dicevano i nostri nonni e, prima ancora, i loro padri. Oggi questo concetto sembra essere superato, soprattutto di fronte a certe notizie che, molto spesso, riguardano i soldi. Una delle principali della settimana scorsa è stato il crollo, con conseguente fallimento, della Silicon Valley Bank. Un duro colpo per moltissimi cittadini degli Stati Uniti, che hanno perso molti dei loro risparmi. Alcuni di questi risparmiatori sono famosi nel Mondo. In particolare una star di Hollywood, che ha dichiarato di averci lasciato metà del suo patrimonio, dando, però una grossa lezione di vita. Vediamo di cosa si tratta.

Quando collassa una banca così importante è inevitabile che tutto il sistema ne risenta. Sia nel Paese dove avviene il fallimento, in questo caso gli Stati Uniti, sia per quanto riguarda il resto del Mondo. Silicon Valley Bank, l’istituto dichiarato fallito la scorsa settimana dalle autorità statunitensi, vantava più di 200 miliardi di dollari di asset e circa 175 in depositi. Tutto sfumato in pochissimi giorni, seppure la crisi persistesse da qualche tempo.

La banca che per anni ha finanziato start up tecnologiche, che ha raccolto moltissimo denaro proveniente da ogni parte d’America, e non solo, ormai non esiste più. Nel suo buco nero sono caduti tantissimi risparmiatori. Tra questi anche una in particolare. Un’icona di sensualità nel Mondo, divenuta famosa grazie a un film del 1992, tra i più famosi della storia di Hollywood.

Stiamo parlando di Basic Instinct e della sua protagonista, Sharon Stone, che da quell’anno è diventata un vero e proprio mito. Sogno proibito di tantissimi uomini. Una delle donne più belle e influenti di tutta la storia del cinema.

Chi è la Stone, protagonista di Basic Instinct

Ex modella, attrice in moltissime pellicole minori, la Stone è diventata una star grazie al suo famoso accavallamento di gambe, un movimento che ha fatto impazzire molti uomini in ogni parte del Mondo. Con il cinema ha guadagnato tanto, tantissimo, diventando una delle attrici più pagate di Hollywood. Altri film che l’hanno consacrata al top del firmamento americano sono stati: Casinò di Martin Scorsese, con il quale ottenne una candidatura all’Oscar, Basta guardare il cielo e Ho solo fatto a pezzi mia moglie.

Molto meno bene andò il sequel di Basic Instinct, che si rivelò un fiasco al botteghino, oltre che un insuccesso in termini di critica. Tuttavia, l’aura magica di Sharon Stone non si è mai interrotta, nonostante il passare degli anni e una bellezza sempre più sfiorita, anche a causa di alcuni gravi problemi di salute.

Le lacrime di Sharon Stone commuovono il Mondo

Si calcola che in carriera abbia guadagnato qualcosa come 250 milioni di dollari. Ancora oggi è l’attrice più pagata del Mondo. Di conseguenza, quando qualche giorno fa ha dichiarato di aver perso metà del suo patrimonio nel fallimento della Silicon Valley Bank, lo ha potuto fare con una certa tranquillità.

In fondo, per una donna sopravvissuta a due tumori, un ictus e un infarto, i problemi sono ben altri che perdere 120 milioni di dollari. Nel fine settimana è salita sul palco del Galà di Beneficenza a favore della lotta contro il cancro “An Unforgettable evening”, a Beverly Hills. Nell’occasione ha rivelato il danno economico subito, sottolineando, però, come sia importante risollevarsi anche dopo le crisi peggiori.

Poi, ha anche ricordato il fratello Patrick, scomparso a fine febbraio a causa di un malore, commuovendo la platea. In fondo, così facendo, ci ha ricordato che i soldi non sono tutto, se poi non si hanno altre cose importanti, come la salute. È riuscita a reagire alle diverse avversità che la vita le ha posto innanzi. C’è da scommettere che non saranno 100 milioni di euro in meno sul conto in banca a minarne la serenità.

Le lacrime di Sharon Stone rappresentano anche la lezione di una donna che ha conosciuto il dolore vero, ma che ha saputo risollevarsi più volte, anche quando tutto sembrava volgere al peggio.