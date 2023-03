Nuovo amore per Anna Tatangelo: dopo Cori e Gigi D’Alessio ecco chi è il modello che le ha rubato il cuore

Giovane, bello e dal fisico statuario, ecco il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. Dopo due relazioni importanti ormai finite, ecco che la cantante torna a sorridere. Ma cosa sappiamo su di lui? Vediamolo insieme!

Niente ritorni di fiamma per Anna Tatangelo, non come la bellissima JLo. La cantante e attrice del Bronx con il lato b più famoso del Mondo sembrava aver dato inizio ad una nuova tendenza. Ex fidanzati che tornano dopo anni di lontananza, una fiaba moderna. E invece, tante donne dello spettacolo hanno messo un punto con il passato. Proprio come Anna Tatangelo, che esce allo scoperto con il nuovo giovane fidanzato.

Nuovo amore per Anna Tatangelo, tutto il gossip su Mattia Narducci

26 anni, originario di Piacenza, il modello ha già sfilato per tanti brand famosi come Armani e Guess. La storia con il bel piacentino diventa Instagram official, grazie alla foto pubblicata recentemente. Anche se è già da tempo che si vociferava di un nuovo amore, ma non c’era nulla di confermato. Anche se si sapeva di una fuga d’amore a Parigi con un uomo misterioso.

Mattia, che di passerelle famose ne ha calcate, è forse più conosciuto come volto di Guess. Già si era guadagnato un bel seguito, ora la sua popolarità crescerà sicuramente. Sono 10 gli anni di differenza tra i due, anche se la bella Tatangelo non dimostra affatto la sua età. E cosa c’è di meglio di un boy toy per sembrare più giovani?

Altre coppie che escono allo scoperto

Il mondo del gossip di questi tempi è ricco di novità. Tra tresche, nuovi amori e qualche avvistamento ce n’è delle belle. E non solo sulle nuove coppie, ma anche su indiscrezioni come gravidanze nascoste. Ad esempio, dopo la prima puntata del serale di Amici che ha fatto il botto di ascolti. Pare che una delle ballerine sia incinta, sarà vero? Insomma, c’è un nuovo amore per Anna Tatangelo ed è un gran bel ragazzo. La muchacha di Sora è tornata a vivere la sua vita e non è più la ragazza di periferia.