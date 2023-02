Presentato al Festival di Berlino, arriverà nelle sale il 9 marzo il film italiano da non perdere in primavera

Pierfrancesco Favino è uno degli attori italiani più bravi e poliedrici che il cinema di casa nostra abbia prodotto negli ultimi 20 anni. Le sue interpretazioni, dal drammatico alla commedia, passando per il comico, danno sempre un qualcosa in più ai film che lo vedono protagonista. Anche quello che arriverà nelle sale il 9 marzo prossimo non sarà da meno. Andiamo subito a vedere cosa racconta la sua ultima fatica cinematografica.

Presentata in questi giorni al Festival di Berlino, seppur non in gara, è la pellicola più attesa di marzo, per quel che riguarda il cinema italiano. Andrea Di Stefano alla regia, Pierfrancesco Favino a guidare un cast di attori davvero ben assortito. “L’ultima notte di Amore” è il titolo di un’opera che si preannuncia davvero interessante per diversi motivi.

Sarà il primo film italiano per il regista romano, dopo due pellicole internazionali girate con discreto successo. “Escobar” e “The informer” hanno raccolto molti consensi da parte della critica. Soprattutto il secondo, un thriller poliziesco, ha mostrato le doti di Di Stefano, capace di produrre un buon film con un budget limitato.

Quello che vedremo in sala dal 9 marzo sarà una pellicola girata interamente al buio, perché racconterà l’ultima notte in servizio del protagonista, il poliziotto Franco Amore. Il personaggio, portato in scena da Favino, è un difensore dello Stato da 35 anni, che è giunto alla meritata pensione. Il giorno prima, però, sarà chiamato a risolvere il caso più complicato di tutta la sua carriera.

Arriva il 9 marzo al cinema L’ultima notte di Amore

Una vita onesta al servizio dello Stato italiano. Una famiglia semplice, pochi amici, ma veri. La pistola sempre a portata di mano, ma mai usata per sparare. Tutto questo, però, verrà messo in discussione nelle sue ultime ore da poliziotto. Tra le strade di una Milano molto noir, Amore dovrà risolvere il caso più difficile della sua carriera. Quello che metterà in discussione tutta la sua vita professionale e non solo. Perché anche i rapporti con l’amata moglie Viviana e con il caro amico e collega Dino subiranno dei cambiamenti.

Intanto perché quest’ultimo è implicato in un traffico di diamanti che, purtroppo, gli sarà fatale. Sembra un episodio tragico legato a una rapina, ma Amore, ben presto, scoprirà che il compagno di tante avventure nasconde, in realtà, una doppia vita.

Presentato al Festival di Berlino, il poliziesco italiano da non perdere in primavera

Questo fatto lo sconvolgerà e lo porterà a dover rimettere in discussione tutto ciò in cui credeva. Non solo, ma lo porterà a prendere in mano una pistola e, questa volta, dovrà premere il grilletto per salvare la propria vita e quella della sua famiglia.

Un thriller poliziesco senza pause che mostrerà, semmai ce ne fosse ancora bisogno, tutto il talento di Favino, circondato da un cast di attori italiani emergenti. Sarà presentato al Festival di Berlino e a marzo, quindi, potremo vedere nelle sale “L’ultima notte di Amore”, un film ricco di colpi di scena, davvero da non perdere.