Comprare casa con meno di 70.000 € in splendide località che si affacciano su uno dei laghi più belli d’Italia

Non solo mare ma anche lago. Sono tanti coloro che amano fare le vacanze al lago, se non altro perché abitano in zone da cui il mare è difficilmente raggiungibile. Ma quanto costa comprare una casa in una zona così prestigiosa? Non sempre tantissimo.

Avere una seconda casa con vista lago può sembrare un lusso per pochi. Eppure le possibilità esistono e il mercato immobiliare offre tante occasioni da cogliere al volo, anche in località ambite come quelle che circondano il Lago di Garda. Teniamo presente che comprare casa con meno di 70.000 € in una zona di alto valore turistico può rivelarsi un ottimo investimento capace di rivalutarsi nel tempo. Inoltre, l’immobile può essere affittato per alcuni periodi dell’anno e diventare una fonte di reddito.

Un bene che mantiene il valore nel tempo

Il Lago di Garda non ha bisogno di presentazioni. È un luogo incantevole che tutto il Mondo ci invidia, molto amato dai turisti italiani e stranieri. Anche le zone collinari dell’entroterra non sono da meno, con i loro scorci panoramici e gli splendidi vigneti. Tutto questo ha un valore, anche economico. Ci permette di soggiornare in un luogo bellissimo e di investire in un bene che si può facilmente affittare o vendere e che mantiene il proprio valore nel tempo.

Naturalmente queste condizioni fanno lievitare il prezzo delle case nelle località più rinomate, tanto più che ci sono molti acquirenti stranieri disposti a spendere cifre considerevoli. Ma ci sono zone meno costose e occasioni da prendere in considerazione.

Alcuni esempi

Facciamo qualche esempio. A Toscolano Maderno è possibile acquistare un bilocale a 69.000 €, situato a 250 metri dal lungolago e circondato da un giardino condominiale con bellissimi ulivi. Toscolano Maderno è un Comune situato in provincia di Brescia, sulla sponda occidentale del Lago di Garda. È un centro ricco di storia e cultura con panorami mozzafiato sul lago e sulle colline circostanti e spiagge libere balneabili.

Con 60.000 € è invece possibile acquistare un monolocale a Riva del Garda. È un locale di 60 mq adibito a negozio con la possibilità di trasformazione in abitazione, situato nel centro storico di Varone. Riva del Garda è una località molto vivace che si inerpica sulla roccia, incastonata tra il lago e le Dolomiti di Brenta. Il luogo perfetto per chi ama gli sport di montagna, oltre la bellezza del lago.

Comprare casa con meno di 70.000 €

Un’altra possibilità di comprare casa a prezzi contenuti è quella di approfittare delle vendite all’asta degli immobili. Con un’offerta minima che va da 50.000 € a 70.000 € ci si può aggiudicare un bilocale o un trilocale in splendide località, come Padenghe sul Garda o Tremosine sul Garda o ancora Lonato del Garda. Si tratta di immobili in buone condizioni con un valore di mercato molto superiore a quello di vendita.

Ovviamente, prima di un acquisto all’asta bisogna leggere con attenzione la perizia ordinata dal tribunale, per conoscere tutte le caratteristiche dell’immobile e la presenza di eventuali abusi edilizi. È importante anche verificare se la casa è occupata e se è prevista la liberazione dell’immobile al momento dell’acquisto. Poi si può fare la propria offerta e si può anche sperare in un ulteriore ribasso del prezzo iniziale se l’asta dovesse andare deserta.

(n.d.r. Tutte le offerte sono presenti sui siti di compravendita immobiliare che operano nelle zone citate)