I giusti accessori, come anelli o bracciali e un bella “Nail Art”, sono il segreto di una mano giovane e curata in ogni occasione. Se a questo si aggiunge una buona idratazione e l’utilizzo dei prodotti giusti, il risultato è davvero infallibile. Molte, poi, non sanno che bastano 3 ingredienti e uno sbattitore per ottenere il massimo dell’idratazione e della nutrizione dalle mani.

Quando arriva il momento di andare dall’estetista o di sistemare da sé la propria Nail Art, invece, scegliere un colore è sempre una scelta sofferta. Ma ecco arrivare le incredibili unghie del momento che risolvono finalmente il problema di scegliere lo smalto una volta per tutte.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si chiamano Splitted Nails e sono una bellissima tendenza unghie da seguire per l’autunno inverno 2021.

Come realizzare le Splitted Nails e quali colori scegliere per questa Nail Art

Si tratta di dividere l’unghia in due o più sezioni, nel senso della lunghezza e, talvolta, anche nel senso della larghezza. La vera novità è che questa particolare geometria sulle unghie consente di poter sfoggiare più di una colorazione.

Le persone indecise tra questo colore sempre elegantissimo e quest’altro che ricorda ancora per poco le belle giornate estive semplicemente non dovranno scegliere. Sarà possibile unire queste 2 tonalità o anche 2 diverse.

Sarà possibile anche optare per 6 colori diversi, semplicemente riempiendo i piccoli quadrati o rettangoli ottenuti dalla divisione dell’unghia in sezioni.

Le Splitted Nails hanno conquistato in poco tempo già moltissime persone e qualcuno ha anche osato, inserendo persino tinte metalliche. Un’altra possibilità è portare sulle unghie tutte le diverse varietà cromatiche di un colore. Magari partendo dal salmone, passando per il rosa antico, il rosa confetto e il bianco. Insomma, l’unico limite è solo la propria creatività.

Le incredibili unghie del momento che risolvono finalmente il problema di scegliere lo smalto

Chi le realizza a casa farebbe bene a usare pennelli sottili e dello scotch di carta per ottenere un risultato più preciso. In vendita esistono anche sottilissimi nastri adesivi di pochi millimetri, pensati proprio per questo genere di Nail Art.

Le Splitted Nails sono graziosissime anche in versione french manicure, oppure mescolando una metà a tinta unita e una a fantasia come l’animalier. Qualcuno potrebbe anche realizzarle in versione totalmente matte, o in gel per ottenere la massima lucidità.

Per qualcosa di più minimale, è possibile anche usare colori chiari, come il nude e il bianco lattiginoso. Insomma, l’autunno è lungo e le Nail Art da provare sono tantissime.