Questa tinta particolare ritorna ogni anno durante la bella stagione come una costante. Il motivo è più che semplice: la tinta corallo dona immediatamente un tocco estivo alla mano e a tutto l’outfit. Ma il color corallo è anche il romantico e gettonato colore di smalto dell’estate che ringiovanisce inverosimilmente le mani. Esso è infatti perfetto per praticamente tutte le età, dalle più adulte a quelle giovani. Ecco preziosi consigli per sfoggiare questa nuance in maniera impeccabile!

Il color corallo per le unghie i suoi migliori abbinamenti

Sono in moltissime a puntare su questa tinta estiva anche quest’anno. Il color corallo ricorda certamente le colorate giornate estive e tutta la bellezza della flora marina. Esso rende la mano più gentile e curata, sia da semplice smalto che applicato come semipermanente o con una copertura a gel. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa suggeriscono di abbinarlo ai due colori metallici più famosi di sempre: oro e argento.

Chi cerca infatti qualcosa d’innovativo rispetto alla semplice tinta corallo deve semplicemente aggiungere dettagli color oro o argento. Sulla lunghezza è possibile procedere seguendo semplicemente i propri gusti. Dalla classica forma ovale, a quella squadrata o a ballerina, il color corallo conquista sempre tutti.

Il corallo è il romantico e gettonato colore di smalto dell’estate che ringiovanisce inverosimilmente le mani

Il maggior vantaggio di questo colore è che è di tendenza, ma anche estremamente elegante. La vera furbizia consisterà nel giocare con le varie crome. Gli incarnati più delicati e chiari potranno optare per tinte corallo chiaro e tendente al rosa. Per le pelli olivastre consigliamo un corallo aranciato e intenso con qualche punta di rosso.

In questo l’armocromia è una vera salvezza e per sperimentarne tutto il suo potere suggeriamo di seguire questi consigli. Molto dipenderà dal sottotono di partenza, ma la verità è che il corallo è perfetto per ogni incarnato ed è la manicure estiva per eccellenza.

Per le persone che desiderano distinguersi

Per le persone più estrose, consigliamo di puntare sul corallo fluo che aggiungerà un tocco di brio alla manicure. In alternativa, basta puntare sulla tecnica del baby boomer, una bellissima sfumatura da sperimentare con due diverse nuance di corallo più scura e chiara. Insomma, i modi di personalizzare questa tinta ricorrente di anno in anno sono tantissime e tutte assai fantasiose.