In ogni periodo dell’anno è possibile avere delle blatte in casa. Sono un vero flagello se vi entrano ed è meglio prestare molta attenzione. Se vogliamo una casa libera da blatte e scarafaggi, meglio adottare una buona strategia.

Insetti che entrano nell’appartamento

Soprattutto quando comincia il caldo, insieme alla natura si risvegliano anche gli insetti. Le cimici, che durante l’inverno cercavano rifugio in casa, ora escono per raggiungere le piante. Le formiche sono già organizzate in gruppo alla ricerca di cibo.

Per questo motivo le formiche entrano nelle case. Una volta trovato, percorrono un itinerario preciso lasciando il loro profumo, i feromoni. Le altre formiche, per trovare il cibo, seguono il profumo lasciato, arrivando così alla meta. Per questo motivo le formiche camminano in fila indiana, proprio per seguire le tracce.

Anche le mosche fanno la loro apparizione e in cerca di cibo. Bisogna fare attenzione a dove si posano. Tuttavia anche queste, come tutti gli insetti, hanno la loro funzione biologica. Soprattutto le larve mangiano grandi quantità di materiale in decomposizione aiutando la natura a ripulirsi.

Molti credono di aver eliminato le blatte e invece è un altro il sistema più sicuro

Le stesse blatte sono in casa alla ricerca di cibo. Il problema delle blatte e degli scarafaggi è che si moltiplicano velocemente. Per questo motivo se ne avvistiamo qualcuna, meglio stanarle ed eliminarle subito. Le blatte infatti non sono come le formiche. Si muovono a “gruppi familiari”. Se ne incontriamo qualcuna, è possibile che siano maschio e femmina. In questo caso a breve la casa si riempirà.

Scovare le blatte non è cosa facile, perché sono soprattutto degli insetti notturni. La luce gli dà fastidio e di giorno non escono. Se lo fanno è perché sono affamate. Si cibano di alimenti zuccherati soprattutto, ma non solo. Come per le formiche, anche per le blatte vale la regola di tener la casa ben pulita.

Eliminare le blatte

Se di sera si incrociassero un paio di blatte, potremmo ucciderle schiacciandole. Basta che non incontriamo quelle che volano, sarebbe più difficile. Potremmo schiacciarle con le scarpe stesse. Tuttavia, non consideriamo morta una blatta che abbiamo schiacciato. Per questo molti credono di aver eliminato le blatte, così facendo.

Questi insetti dal colore marroncino chiaro hanno una struttura che attutisce i colpi. Possono anche essere ferite all’addome e del liquido potrebbe uscire da esso. Ma non sono morte e se le lasciassimo lì, poco dopo non le troveremmo più. Per eliminare una blatta bisogna schiacciare la piccola testa e non è facile.

Il modo più sicuro ed efficace invece è di utilizzare dei veleni specifici. Se ne mette un po’ negli angoli e nei punti di passaggio. Il giorno dopo ne troveremo diverse morte sul pavimento. La polvere va tenuta per alcuni giorni. Naturalmente si deve fare attenzione ai bambini ed agli animali. In alternativa vi sono i rimedi naturali, ma non hanno la stessa efficacia.

