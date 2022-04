Per evitare che le formiche invadano casa basterebbe utilizzare il sistema delle nostre nonne privo di pericolosi veleni

Probabilmente abbiamo già notato la presenza delle formiche in giardino, se non addirittura in casa. Ciò significa che la primavera è cominciata secondo i suoi ritmi. Le formiche possono diventare un piccolo problema se le trovassimo in casa. Alla ricerca dei cibi zuccherini, sono attratte dall’odore che percepiscono da molto lontano. Ma come possiamo fare per evitare che le formiche invadano casa? Vediamo allora come potremmo fare per allontanarle e scoraggiarle.

I prodotti chimici

Un modo per eliminare le formiche è utilizzare i prodotti chimici. Questi sono a volte abbastanza potenti e si utilizzano in genere in agricoltura. Si trovano anche per i vasi, che fanno bella mostra sui nostri balconi o al davanzale delle finestre. Tuttavia queste polveri o granuli potrebbero rivelarsi pericolosi, soprattutto quando in casa ci fossero dei bambini.

Per non parlare poi dei prodotti spray il cui getto vaporizzato entra in circolo nell’aria. Si tratta sempre di prodotti velenosi che potrebbero nuocere alla salute. Questi agiscono in vari modi sugli insetti, fino ad ucciderli.

I rimedi naturali

Un modo più ecologico per allontanare le formiche è di utilizzare alcune piante. Tra le più efficaci sembra ci siano la lavanda, la maggiorana, la menta e il tanaceto.

La lavanda è una vera e propria potenza, anche se non è diffusa dappertutto. Nella Francia del Sud se ne fanno coltivazioni intensive e da noi solo in qualche zona. Tuttavia avere una pianta di lavanda in vaso, è molto utile proprio per allontanare gli insetti. Le zanzare in modo particolare non sopportano l’odore della lavanda.

Se la lavanda fosse difficile da reperire, allora la menta potrebbe sostituirla. Questa erba aromatica, oltre alle formiche, è insopportabile per ragni e moscerini della frutta. Secondo alcuni potrebbe tener lontani persino i topi.

Basterebbe creare dei sacchetti con un mix di erbe aromatiche. Si sistemano negli angoli strategici di casa, per tenere a distanza formiche e insetti.

Per evitare che le formiche invadano casa basterebbe utilizzare il sistema delle nostre nonne privo di pericolosi veleni

In ogni caso soprattutto per quanto riguarda le case di campagna, si può utilizzare un antichissimo rimedio. È facile che le formiche riescano a percepire l’odore dello zucchero o del miele. Sarebbero capaci di arrampicarsi fin sopra la credenza e raggiungere il barattolo. Per evitare tutto questo possiamo utilizzare il seguente sistema.

Soprattutto se abitassimo in una casa di campagna un po’ vecchiotta, con qualche crepa interna nei muri. Ci ritroveremo così a combattere con non poche formiche. L’idea di allontanarle sarebbe ardua. Non ci resterebbe di impedire che si arrampichino sulla credenza.

A questo scopo basterebbe sistemare i piedi della credenza in barattoli o scatolette di olio o di acqua. Si isolerebbe così il mobile e le formiche non riuscirebbero ad arrampicarsi. Lo stesso si potrà fare con il tavolo della cucina, dove cadono briciole di cibo.

Basterebbe mettere anche un piattino d’acqua sotto il barattolo del miele o dello zucchero, per impedire alle formiche di raggiungerlo. Queste dopo un po’ desisteranno. Vecchi trucchi della nonna che potrebbero tornare utili anche oggi.

Approfondimento

